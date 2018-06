Davide Maran | scomparso in Slovenia | trovato un cadavere in un fiume | potrebbe essere lui

Slovenia - trovato cadavere nel fiume : potrebbe essere Davide Maran : Slovenia , trovato cadavere nel fiume : potrebbe essere Davide Maran Il corpo è stato ri trovato nel tardo pomeriggio di ieri nel fiume Ljubljanica. La scoperta è avvenuta nell’ambito delle operazioni di ricerca di Davide Maran , il 26enne ferrarese scomparso lo scorso marzo dalla capitale slovena. Il ragazzo si trovava in città per un master.Continua a leggere […] L'articolo Slovenia , trovato cadavere nel fiume : potrebbe essere Davide ...

La polizia slovena conferma : si cerca il corpo di Davide Maran nel fiume : La polizia slovena, secondo quanto riporta la stampa locale (Slovenske novice), ha confermato che Davide Maran è stato riconosciuto in un video mentre cade nel fiume Ljubljanica all'alba del 25 marzo scorso. Non resterebbe più dunque alcuna speranza circa le sorti del giovane studente emiliano del quale non si hanno più notizie dopo una serata trascorsa al Klub K4 di Lubiana. Le autorità slovene chiariscono che le indagini sono ancora in corso, ...