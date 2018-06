Dati alla mano | siamo il Paese meno meritocratico d’Europa

Roberto Fico - golpe contro Luigi Di Maio alla Camera : dove piazza il suo fiDatissimo : Sono il primo partito d'Italia, pur con Le lega che tanto alle ultime amministrative quanto nei sondaggi sta recuperando terreno. Per questo, i 5 Stelle hanno fatto e stanno facendo il pieno di nomine ...

Terremoto Pozzuoli : scosse avvertite dalla popolazione - ecco MAPPE e Dati : 1/4 ...

La procura di New York ha fatto causa alla Trump FounDation - chiedendo a un giudice di scioglierla : La procura di New York ha fatto causa alla Trump Foundation, la principale fondazione legata al presidente statunitense Donald Trump, chiedendo a un giudice di scioglierla. L’accusa rivolta a Trump e ai suoi figli, che hanno gestito la fondazione insieme The post La procura di New York ha fatto causa alla Trump Foundation, chiedendo a un giudice di scioglierla appeared first on Il Post.

Dipendenti passavano i Dati alla concorrenza : e l'azienda perde appalti da 50 milioni : Arezzo, 14 giugno 2018 - Siamo in tempi in cui anche Facebook è finito sotto accusa per aver ceduto i dati di quasi 90 milioni di utenti. La gestione dei dati online è ormai uno dei tempi più delicati:...

Siti inquinati - i Dati dei tumori giovanili/ 9% in più rispetto alla media - maggiori anche le ospedalizzazioni : Siti inquinati, i dati dei tumori giovanili: 9% in più rispetto alla media fra coloro che hanno un'età compresa fra gli 0 e i 24 anni, maggiori anche le ospedalizzazioni(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 10:48:00 GMT)

Al Nord gli azzurri circonDati dalla Lega : "Siamo come l’Udc - occorre riorganizzarci" : "Siamo diventati l"Udc" mastica amaro un big azzurro. Le comunali viste da Nord confermano la tendenza emersa col voto politico di marzo: il centrodestra a trazione leghista porta voti alla Lega, ormai a doppia cifra in tutto il Nord con punte oltre il 20 per cento, ma erode l"elettorato degli alleati, con Forza Italia che soffre lo spostamento a destra del baricentro della coalizione (mentre Fdi paga la somiglianza di molti cavalli di battaglia ...

Amministrative - da Pogliese e Scajola fino a De Luca : dalla Liguria alla Sicilia i guai giudiziari dei candiDati vincenti : Ha stravinto come previsto. Ma ora ha un’altra data segnata in rosso sulle sue agende: il processo che lo vede imputato per peculato. Il giorno della sentenza per lui sarà importante come quello delle elezioni. Perché in caso di condanna Salvo Pogliese rischia di essere sospeso da sindaco di Catania per 18 mesi. E la città appena “scippata” al redivivo Enzo Bianco – alla quinta candidatura – finirebbe in balia di un ...

BRESCIA E SONDRIO - RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2018/ Dati reali Lombardia : con Del Bono il Pd vola alla Loggia : ELEZIONI COMUNALI 2018, RISULTATI BRESCIA, SONDRIO e tutti i 103 Comuni della Lombardia: Amministrative, candiDati sindaco e sondaggi. Ultime notizie e come si vota(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 07:30:00 GMT)

Google : non offriamo accesso speciale Dati alla cinese Huawei : Google: non offriamo accesso speciale dati alla cinese Huawei Google: non offriamo accesso speciale dati alla cinese Huawei Continua a leggere L'articolo Google: non offriamo accesso speciale dati alla cinese Huawei proviene da NewsGo.

MotoGp : Lorenzo ufficiale alla Honda. Farà coppia con Marquez - 'dream team' da 11 titoli iriDati : 'Dal 2019 Lorenzo diventerà compagno di squadra del quattro volte campione del mondo MotoGp Marc Marquez: due grandi campioni con grande talento e grandi speranze che renderanno la squadra più forte ...

Chi sono i candiDati alla carica di consigliere di amministrazione Rai : Per il rinnovo del cda Rai sono pervenuti alla Camera e al Senato ben 236 curricula, frutto di autocandidature, così come previsto dalla legge varata dal governo Renzi nel 2015. Tra i nomi più noti quelli dei giornalisti Giovanni Minoli e Michele Santoro, ma compaiono in lista anche ex deputati come Nunzia De Girolamo.Continua a leggere

Allarme Android : popolari app del Play Store raccolgono Dati riservati : App Android presenti sul Google Play Store possono raccogliere dati sensibili da milioni di utenti. La raccolta dati è stata scoperta da Andrey Meshkov, co-fondatore di Adguard, che l’ha descritta come una “grande campagna di spyware“. Secondo le scoperte di Meshkov, la campagna di raccolta dati riguarda le app Android e le estensioni per il browser Google Chrome. L’esperto di sicurezza ha detto che una volta che una ...

Poste Italiane - così il governo Monti ha venduto i Dati degli studenti alla banca del gruppo di spedizioni : Gli studenti e i loro dati? Sono stati venduti dal ministero dell’Istruzione a Poste Italiane. E non si tratta di un modo di dire: dal 2014 tutti i ragazzi e le ragazze che frequentano il primo anno delle scuole superiori ricevono in automatico la cosiddetta Carta dello Studente, denominata IoStudio Postepay con funzionalità incorporata di carta prepagata utilizzabile anche sul circuito Visa. La carta, che viene emessa dal gruppo Poste Italiane, ...