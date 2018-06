Dall’autolavaggio ai Mondiali | il sogno di Beiranvand è diventato realtà

vanityfair

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Esiste un passatempo, in Iran, che consiste nel lanciare le pietre più lontano possibile. Si chiama Dal Paran e il piccolo Alirezane era un vero campione: primogenito di una famiglia di pastori nomadi, con un occhio guardava il gregge e con l’altro mirava un cespuglio in fondo alla distesa d’erba dove provare a scagliarci un sasso. Esattamente come fa un portiere quando aziona il contropiede e con le mani rilancia il pallone sulla corsa del proprio attaccante. LEGGI ANCHEEcco Rurik Gislason, il giocatore più bello del Mondiale Alireza, mentre tira pietre nelle distese del Lorestan, non si immagina certo che quello diventerà il suo biglietto d’ingresso nel calcio che conta. Anche perché all’epoca, a 12 anni, aveva sì la passione per il pallone ma voleva diventare un goleador. Un giorno però il portiere della sua squadra, nel villaggio di Sarabias, si infortuna e così ...