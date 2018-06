Dal Senato alla tv | arriva ' Razzi Vostri'

Def - via libera Dalle Camere : il Senato approva la risoluzione della maggioranza : Il ministro dell'economia Giovanni Tria , parlando di Def, ha spiegato che «il consolidamento di bilancio è condizione necessaria per mantenere la fiducia dei mercati finanziari, imprescindibile per ...

Cannabis legale - il Canada fa sul serio : Dal Senato arriva il sì alla legge : Il Canada fa un grosso passo in avanti verso la legalizzazione della marijuana a scopo ricreativo: il Senato canadese ha infatti approvato la legge rende legale l’uso della...

Marijuana legale in Canada - la legge sta per essere approvata Dal Senato : Quello che sembrava per molti soltanto un miraggio lontano, in questa stessa settimana rischia davvero di diventare realtà. Il sogno è la legalizzazione della Marijuana come sostanza a libero uso e consumo (similmente ai farmaci più blandi, a sentire la proposta), mentre l'oasi in cui il miraggio prenderà forma è il Canada, che diventerà così il primo Paese in assoluto facente parte del G7 ad approvare tale emendamento. Le domande, ovviamente, ...

Conte al Senato si fa portavoce del contratto Salvini-Di Maio. «Mai in discussione l’uscita Dall’euro» : Con 171 voti favorevoli, 117 contrari e 25 astenuti il Senato ha dato ieri la fiducia al governo di Giuseppe Conte. Nel suo intervento il presidente del Consiglio ha elencato i punti salienti del contratto siglato tra M5S e Lega alla base dell’accordo di maggioranza giallo-verde senza però fornire dettagli su euro, pace fiscale, Sud, infrastrutture ...

Dal Senato fiducia al governo Conte : 20.46 Con 171voti favorevoli e 117 contrari il Senato ha dato la fiducia al governo di Giuseppe Conte. Gli astenuti sono stati 25. Presenti in aula 314, votanti 313. La parola passa ora alla Camera. Il voto di fiducia sul nuovo esecutivo targato M5S-Lega è in programma per domani.

Conte in Senato : «Uscita Dall’euro non è in discussione». Flat tax come obiettivo e salario minimo : Nella prima vera uscita da premier Giuseppe Conte ha fatto l’elogio del populismo se lo si intende come «attitudine ad ascoltare i bisogni della gente». Affiancato dai due uomini forti della maggioranza, Salvini e Di Maio, ha elencato i punti salienti del contratto: dalla Flat tax all’immigrazione passando per la legittima difesa e il reddito di cittadinanza ma «dopo la riforma dei centri per l’impiego». E dopo aver ribadito l’alleanza con gli ...

Governo - Conte in Senato : “Fuori mafia Dallo Stato”. Cori in aula di Lega e M5s - Renzi protesta : interviene Casellati : Standing ovation, con tanto di coro, per il presidente del Consiglio, dai banchi della maggioranza, nel momento in cui Giuseppe Conte ha parlato di lotta alla mafia e di aggressione alla sua economia. I Senatori di Lega e M5s sono immediatamente scattati in piedi e hanno cominciato a scandire lo slogan “fuori la mafia dallo Stato“. Proteste dai banchi del Pd e da parte di Matteo Renzi. Per calmare l’aula, è intervenuta la ...

Italia-Arabia Saudita 2-1 - buona la prima per Mancini : Balotelli è sempre SuperMario - la nuova Nazionale è già trascinata Dal talento escluso dai vecchi senatori [FOTO e VIDEO] : 1/14 Spada/LaPresse LaPresse/Spada ...

Governo Conte : Dal Misto e dagli autonomisti arrivano 9 voti in più in Senato : Il Senatore Maurizio Buccarella, del gruppo Misto del Senato, ha assicurato a Giuseppe Conte il sostegno di almeno quattro componenti

Usa - Gina Haspel confermata Dal Senato alla guida della Cia : Usa, Gina Haspel confermata dal Senato alla guida della Cia Usa, Gina Haspel confermata dal Senato alla guida della Cia Continua a leggere L'articolo Usa, Gina Haspel confermata dal Senato alla guida della Cia proviene da NewsGo.