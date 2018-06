Dal 1971 la temperatura in Italia è salita di 1 grado |  «45 notti tropicali all’anno»

morto Gaetano Anzalone - presidente della Roma Dal 1971 al 1979 - : L'imprenditore, 88 anni, era malato da tempo. Durante la sua gestione arrivarono in giallorosso Liedholm e Pruzzo, e furono valorizzati talenti del vivaio come Bruno Conti e Agostino Di Bartolomei. ...

È morto Gaetano Anzalone - presidente della Roma Dal 1971 al 1979 : È morto Gaetano Anzalone, presidente della Roma dal 1971 al 1979 L'imprenditore, 88 anni, era malato da tempo. Durante la sua gestione arrivarono in giallorosso Liedholm e Pruzzo, e furono valorizzati talenti del vivaio come Bruno Conti e Agostino Di Bartolomei. Nel 74-75 la squadra arrivò terza in ...