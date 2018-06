Dai dipendenti AbbVie 36mila ore di volontariato nelle comunità

Ludopatia - anche i bambini dipendenti Dai videogame : “Mio figlio ossessionato dallo smartphone”. Su FqMillenniuM : «Quando nostro figlio ha compiuto cinque anni, i nonni gli hanno regalato il Nintendo. Già in quel momento abbiamo notato che il gioco lo prendeva moltissimo e che faceva fatica a staccarsi. Poi in prima media è arrivato il primo smartphone suo personale, è stato lì che è cominciato tutto». Giulio (nome di fantasia) oggi ha 13 anni ed è dipendente dal gioco da quando ne aveva dieci. Il cellulare è la sua ossessione ed è arrivato a giocare anche ...

Foodora - respinto il ricorso presentato Dai rider : «Non sono dipendenti»|Video Pasti a domicilio in bici : come funziona : La multinazionale tedesca della consegna di cibo a domicilio vince la causa intentata da 6 fattorini in bici che denunciavano la subordinazione del rapporto di lavoro