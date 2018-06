Dacia Maraini sull' esame di maturità | La traccia su Bassani svegli gli

huffingtonpost

: RT @scarpdetenis: «Certamente l’emigrazione, quando diventa di massa, crea problemi, ma i problemi vanno affrontati ragionando insieme, non… - amattioli58 : RT @scarpdetenis: «Certamente l’emigrazione, quando diventa di massa, crea problemi, ma i problemi vanno affrontati ragionando insieme, non… - gortombina : RT @gortombina: 'La traccia su Bassani svegli gli italiani' - gortombina : 'La traccia su Bassani svegli gli italiani' -

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Lasu "Il giardino dei Finzi Contini" di Giorgiopuò servire aare la memoria degli italiani. A pensarla così è la scrittriceche intervistata da HuffPost Italia commenta la prima prova dell'di maturità.Nel brano tratto da "Il giardino dei Finzi Contini" e presentato ai ragazzi tra le tracce per il tema, viene immortalato il dolore e la vergogna delle leggi razziali nel 1938. Come giudica questa scelta?C'è ancora speranza che l'Italia non abbia perso la memoria. Che qualcuno ha ancora voglia di ricordare. La società del mercato odia la memoria. Invece la memoria è una forma di resistenza. Serve a riconoscere i pericoli e a resistere.Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha annunciato nei giorni scorsi di voler censire i rom. Per poi fare una parziale retromarcia. Qualcuno ha richiamato le ...