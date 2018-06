Da luglio lo stipendio sarà tracciabile | vietati i contanti per pagare i dipendenti

NoiPa pagamento stipendio Polizia/ Ultime notizie - oggi straordinario : premio produzione Forze Armate a luglio : NoiPa, pagamento stipendio Polizia. Ultime notizie: oggi, 19 giugno 2018, è in programma emissione straordinaria FESI e una tantum, oltre a quella ordinaria. Lo comunica SIULP. Mentre oggi le varie Forze di Polizia attendono il pagamento dello stipendio “straordinario” è utile sapere che per le Forze Armate, stando alle comunicazione del NoiPa, non vi sarà alcun FESI (Fondo per l’Efficienza dei Servizi Istituzionali) per il mese di giugno. ...

Stipendio - da luglio si cambia : stop alla busta paga in contanti : Dopo le dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi dal ministro dell’Interno Matteo Salvini durante l’assemblea di Confesercenti, in Italia si è tornato a discutere dell’opportunità o meno di porre un limite all’uso dei contanti. Un’idea che sembra dividere anche il nostro governo, con il Movimento 5 Stelle molto più vicino a posizioni che favoriscano la trasparenza e la tracciabilità dei pagamenti. Intanto, proprio per ...

Dal primo luglio lo stipendio non sarà pagato in contanti : Addio alla busta paga in contanti. Dal primo luglio scatta l’obbligo della tracciabilità dello stipendio stabilito dalla legge di Bilancio.

Stipendio : stop ai contanti - dal 1° luglio deve essere tracciabile : Fino a 5000 euro di multa a chi, dal 1° luglio 2018, paga lo Stipendio in contanti. A partire da questa data infatti è obbligatorio utilizzare strumenti tracciabili nel pagare gli stipendi, a meno ...

Stop stipendio in contanti/ Dal 1° luglio si rischiano multe fino a 5.000 euro : Stop agli stipendi in contanti dal 1° luglio. I trasgressori rischiano una multa fino a 5.000 euro. Sono previste anche delle eccezioni per cui si potrà usare ancora il contante(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 11:12:00 GMT)