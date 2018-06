Da Kabul a Roma a piedi | la storia di Baryali Waiz | Salvini | vuoi chiudere i porti?

huffingtonpost

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Gli occhi grandi neri, la barba e i capelli corvini attraversati da fili argentati che non si addicono all'età, come le rughe che segnano il viso e nascondono dentro dolore e speranza.è afghano, ha 26 anni e quasi cinquemila chilometri aalle spalle. È la distanza che separa la suada, la città che l'ha accolto, "a cui devo tutto" e dove vive ormai da dieci anni. Il tappeto intrecciato che copre tutto il pavimento, l'odore dolce di spezie. La finestra aperta sul cuore di. L'edera verde aggrappata alle facciate chiare dei palazzi rinascimentali di Trastevere. Il sole che filtra dalle tende tenue a calcare i segni nitidi di una vita fatta di sofferenza e coraggio. "Qualcuno mi dice che sono un caso, un'eccezione. Io mi arrabbio. Io sono come tutti gli altri. Come tutti ho affrontato un viaggio, come tutti avevo una vita che ...