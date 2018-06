Cucchi | la Cassazione rigetta ricorso dei carabinieri | “Misure talmente brutali da

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Una “violenza fine a se stessa“. Un’attività “illecita” che ha previsto l’impiego di “misure di rigoreda produrre quelle gravissime conseguenze“. Cioè la morte. Non si può escludere che Stefanofu sottoposto a tutto questo. Per la prima volta la corte diutilizza parole simili per emettere una sentenza sul caso del geometra morto nell’ottobre del 2009, una settimana dopo il suo arresto. E lo fa dichiarando inammissibile ildel carabiniere Francesco Tedesco: accusato di abuso d’autorità, insieme ai colleghi Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro. Il reato era stato prescritto dal gup. Il militare, però, voleva essere assolto nel merito. Il 19 aprile scorso la V sezione penale della Superma corte gli ha dato torto. E ora nelle motivazioni, depositate il 7 giugno scorso, ...