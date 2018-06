Crotone | Stroppa sarà il nuovo allenatore | due anni di contratto con opzione per il terzo

Il Crotone riparte da Giovanni Stroppa - : Il Crotone riparte da Giovanni Stroppa: gli ultimi dettagli sono stati definiti e manca solamente l'ufficializzazione dell'avvenuto ingaggio. Dopo la retrocessione patita lo scorso anno i pitagorici ...

Calciomercato Crotone - vicini Stroppa e Kragl : Crotone - Settimana importante per il Crotone . Dovrebbe arrivare Giovanni Stroppa sulla panchina: il tecnico presto dovrebbe rescindere col Foggia per poi legarsi alla società pitagorica. Se dovesse ...

Crotone - proposto German Denis. Attesa per la decisione di Stroppa : La retrocessione in Serie B all'ultima giornata di campionato non ha scoraggiato il Crotone, che vuole subito riconquistare la massima serie. I calabresi sono già a lavoro per progettare la prossima ...

Calciomercato Crotone - panchina tra Stroppa e Lucarelli : Crotone - In casa Crotone si vuole risalire subito: c'è voglia di prendersi una rivincita e tornare in Serie A. La prima mossa da fare è scegliere l'allenatore, col quale si valuterà il parco ...