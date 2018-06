Cristiano Ronaldo Mondiali 2018 | oggi Portogallo-Marocco Serve un nuovo exploit di Cr7

Snai : tripletta di Cristiano Ronaldo al Marocco pagato a 15 - 00 : Ha pareggiato al debutto, ma ha dato grande spettacolo. L’appuntamento del Portogallo con la prima vittoria ai Mondiali del 2018 è rimandato a domani, contro il Marocco. Così dicono le quote Snai su Cristiano Ronaldo e soci, grandi favoriti nella partita del Luzhniki di Mosca. Il Portogallo è avanti a 1,65, mentre si punta a 3,75 sul pari. Il Marocco, ko all’esordio contro l’Iran, si aggrappa all’unico precedente, ...

Russia 2018 - ma Cristiano Ronaldo si nasce o si diventa? : «Raccomando a chiunque di dire di no qualora Cristiano vi invitasse a casa sua, perché quel ragazzo è una macchina e non smette mai di allenarsi». Il consiglio è di Patrice Evra, giocatore francese compagno di squadra di Cristiano Ronaldo al Manchester United, e mostra di che pasta è fatto Cristiano Ronaldo che torna in campo oggi con il Portogallo che affronta il Marocco alle 14 dopo il pareggio con la Spagna arrivato grazie ai suoi tre ...

Classifica marcatori Mondiali 2018 : la graduatoria dei cannonieri. Cheryshev aggancia Cristiano Ronaldo al comando con 3 gol : Chi sarà il bomber dei Mondiali 2018 di calcio? Chi conquisterà la Scarpa d’Oro, il premio più ambito a livello individuale? La rassegna iridata, in programma in Russia dal 14 giugno al 15 luglio, sarà caratterizzata dai grandi scontri tra le varie Nazionali ma anche dai tanti duelli tra gli uomini più prolifici in circolazione. Si preannuncia una lotta totale tra Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e tante altre stelle che puntano non ...

Mondiali - Cristiano Ronaldo al top : anche merito dell'amico Ricardo Regufe : Finita la Coppa del Mondo, i "Cricky" partiranno insieme per le vacanze. Relax e pensieri sul futuro. Il legame indissolubile passa anche per il lavoro.

Mondiali 2018 - Portogallo-Marocco : Cristiano Ronaldo pronto a trascinare i suoi contro un Marocco spalle al muro : Scrivi Portogallo e dici Cristiano Ronaldo. Gli occhi saranno puntati tutti su di lui domani alle 14, quando al Luzhniki di Mosca scenderanno in campo Portogallo e Marocco. CR7 è stata la stella più splendente del primo scorcio di Mondiale, con quei tre gol siglati alla Spagna che non sono bastati per vincere ma per proiettarlo in cima alla classifica dei bomber e prendersi le copertine sì. I lusitani hanno superato lo scoglio più grande del ...

Russia 2018 - Evra : 'Se Cristiano Ronaldo vi inviata a cena rifiutate' : 'Una volta sono andato da lui dopo un allenamento- racconta Evra a Itv Sport - e a tavola c'erano solo insalata, pollo e acqua. Finito di mangiare, si è alzato e ha cominciato a giocare col pallone, ...

Evra : 'Non andate mai a mangiare a casa di Cristiano Ronaldo!' : Il 37enne difensore francese ex Juve, svincolato dopo metà stagione trascorsa al West Ham, rivela a 'ITV Sport' ulteriori dettagli della professionalità del fuoriclasse portoghese del Real Madrid . ' ...

Evra “spiega” il fenomeno Cristiano Ronaldo : le cene dai risvolti incredibili e l’aneddoto del ping pong : Cristiano Ronaldo non ama perdere e questa è una delle sue grandi forze, lavora ogni giorno per migliorare le proprie prestazioni Cristiano Ronaldo è una macchina da guerra. Non si tratta solo di un grande calciatore dotato di talento piovutogli dall’alto, bensì di un professionista esemplare. Così lo descrivono tutti i suoi ex compagni, tra questi Evra, col quale ha giocato ai tempi di Manchester. L’ex bianconero, in ...

Cristiano Ronaldo e l'esultanza della capra : provocazione a Messi - cambio look o entrambe? : ... che per festeggiare la tripletta si è toccato il mento come a imitare il pizzetto di una capra, ha fatto il giro del mondo: molti hanno pensato che CR7 facesse riferimento al termine G.O.A.T. , ...

Mondiali Russia 2018 – Federer e una passione… mondiale : “Cristiano Ronaldo fantastico! Le mie favorite sono…” : Non solo tennis per Roger Federer. Il campione di Basilea ha dato il suo punto di vista sui Mondiali di Russia 2018, elogiando la sua Svizzera e la prova di Cristiano Ronaldo Non solo tennis! Roger Federer è anche un grande appassionato di calcio e in passato ha ‘rischiato’ di fare anche il calciatore. Il campione di Basilea ha parlato dei Mondiali di Russia 2018, nei quali ha esordito la sua Svizzera con un ottimo pareggio ...

Inghilterra - Kane : 'Cristiano Ronaldo mi mette pressione - spero di fare una tripletta' : La tripletta di Cristiano Ronaldo ha smosso le acque del Mondiale. Pronti, via ed è subito hat trick. E contro la "sua" Spagna poi, contro il suo amico Sergio Ramos. Punizione top. Tant'è che tutti ...