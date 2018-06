Crescita globale ai picchi | inflazione in aumento

Tensioni commerciali e Crescita globale : Borse in pericolo? : ... come spiegato da James McCann, senior global economist di Aberdeen Standard Investments, che agli scontri commerciali in atto si sono affiancati altri sviluppi preoccupanti per l'economia globale . ...

Fmi : l’Italia accelera ma resta ultima in Europa. Rischi al ribasso sulla Crescita globale : Riviste al rialzo a +1,5% le stime di crescita nel nostro Paese per il 2018 e a +1,1% nel 2019. Nell’Eurozona però gli altri Paesi fanno meglio, Grecia compresa. crescita mondiale solida:?confermata a +3,9% ma ci sono Rischi di frenata...

Termiti : un infestante poco noto in Crescita nel nostro Paese - il surriscaldamento globale tra le cause della proliferazione : Secondo numerosi studi internazionali, il 2017 – ed in particolare il periodo tra gennaio e giugno – è stato il secondo più caldo degli ultimi 138 anni, dopo il 2016 e prima del 2015. Una delle conseguenze del surriscaldamento globale che colpisce il nostro Pianeta è la diffusione di infestanti come le Termiti – normalmente attribuite alle regioni tropicali del mondo, di cui si contano circa 2.400 specie – anche in Italia. Questo infestante, ...