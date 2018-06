Così in Russia c' è chi vuole rieducare i tifosi

Macron e la legge anti-fake news Così dichiara guerra alla RussiaE il conto corrente alle Bahamas... : In Francia un progetto di legge contro le "fausses nouvelles". Tutto nasce dalla notizia (falsa) di un ricco conto corrente che Macron nasconderebbe alle Bahamas. È una balla che gira e cresce, fino a quando Segui su affaritaliani.it

Belen Rodriguez pronta per i Mondiali in Russia - la showgirl si prepara Così [VIDEO] : Si avvicina sempre di più l’inizio dei Mondiali di Russia ed una grande protagonista si candida ad essere la showgirl Belen Rodriguez, pronta a partecipare ad un programma sulla competizione. La bella showgirl sarà dunque alla conduzione del suo primo programma sportivo, che la terrà impegnata dal 14 giugno fino al 15 luglio, data della finale della competizione. Belen si è ripresa ieri alle prese con una riunione negli studi Mediaset, tra ...

"Così Conte può salvare l'Italia Una garanzia Savona in squadra" "Sulla Russia Trump come Salvini" : Il politologo americano Edward Luttwak ad Affaritaliani.it: "Il nuovo governo ha come ministro Paolo Savona, il quale ha l'idea che l'euro non è una religione e gli italiani devono fare il calcolo tra i costi e i benefici..." Segui su affaritaliani.it

Putin ha una nuova limousine made in Russia/ Foto : la Nami Kortezh - Così solletica l'orgoglio di un popolo : Putin ha una nuova limousine tutta russa: addio alla Mercedes. Foto: ecco la Nami Kortezh, 6 anni di sviluppo pe realizzare la nuova auto del presidente, vistasi ieri per la prima volta(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 16:06:00 GMT)

Così le sanzioni Usa alla Russia isolano dal mondo il colosso dell'alluminio : Ha ascoltato la loro preghiera? «Faremo noi una colletta - dicono i dipendenti di Rusal,interpellati dalla 'Novaja Gazeta'-,daremo a Deripaska quanto potremo».Purché accetti le condizioni degli Stati ...

Trump - Comey - le prostitute Così riesplode il Russiagate : I l Russiagate torna prepotentemente al centro della scena in America. Questa volta ad accendere le polemiche sono gli appunti dell'ex direttore dell'Fbi James Comey, consegnati dal dipartimento di Giustizia al Congresso. Quindici pagine sui colloqui tra l'ex numero uno del Bureau e il presidente Donald Trump, da cui emergono critiche a Michael Flynn e affermazioni di Vladimir Putin. Durante un breve incontro alla Casa Bianca nel febbraio 2017, ...

Così il Cavaliere a Pratica di Mare mise d'accordo Stati Uniti e Russia : 'Dobbiamo essere portatori di democrazia e libertà presso tutti i popoli', disse Berlusconi a Pratica di Mare e di quell'intesa, finché in carica, fu sempre uno strenuo sostenitore sia in politica ...

Intervista. La Russia - Così lontana - eppur Così vicina : La Russia, così lontana, eppur così vicina. Intervista al direttore dell’istituto della cultura e scienza russo a Roma di Virgilio Violo. Al direttore del Centro Russo di Scienza e Cultura a Roma, Oleg Ossipov, chiediamo quanto sia importante per il suo Paese questo centro culturale nato nel cuore di Roma e se il governo di Mosca creda opportuno incrementare il ponte culturale tra Italia e Russia. Vediamo tante manifestazioni culturali ...

Russia : Così le sanzioni hanno messo in crisi la ripresa economica : Perché la minaccia di Trump rischia di anullare i minimi segnali di ripresa registrati sui mercati russi