Cos’è il Metodo Hamer seguito da Eleonora Brigliadori

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Da diversi annisostiene il, consigliando ai malati di tumore di non sottoporsi alla chemioterapia e non operarsi. L’ex showgirl, che è stata esclusa di recente da Pechino Express per le sue affermazioni su Nadia Toffa, pratica la Nuova medicina germanica. Si tratta di una pratica pseudoscientifica nata da un’idea di Ryke Geerd, controverso medico tedesco che nel 1981 è stato radiato dall’Albo. L’uomo infatti sostiene che esista un collegamento diretto fra l’insorgenza delle malattie e la presenza di squilibri psichici. La teoria venne formulata dal dottore dopo la morte del figlio, che venne ucciso nel 1978 a causa di un incidente con un’arma da fuoco. L’anno successivoscoprì di avere un tumore e attribuì questa patologia al trauma che gli aveva provocato la morte del figlio. Da quel momento iniziò a ...