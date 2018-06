Cosa pensate delle tracce scelte per la prima prova della Maturità 2018?

Cosa pensate degli annunci di Apple? : “Oggi si parla di software”, ha precisato il Ceo di Apple Tim Cook appena salito sul palco della Worldwide Developers Conference, per spazzare via le indiscrezioni dei giorni scorsi, secondo cui l’azienda avrebbe usato l’evento per presentare un nuovo iPhone SE (e chissà Cosa d’altro). Si è invece parlato del futuro dei quattro sistemi operativi di Apple che saranno aggiornati nel corso dei prossimi mesi. Qui tutte le novità. ...