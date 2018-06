Coppa del Mondo di volo in parapendio | la spettacolare competizione iridata in Friuli

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo 2018 : ottimo avvio dell’Italia a Salt Lake City. Nespoli e Frangilli ai 16esimi di finale : A Salt Lake City (Utah, USA) è incominciata la terza tappa della Coppa del Mondo 2018 di Tiro con l’arco. Prima giornata riservata ai ranking round che hanno definito il tabellone delle competizioni individuali. L’Italia ha incominciato al meglio la propria avventura nonostante un vento insidioso. Mauro Nespoli e Michele Frangilli sono rispettivamente 12esimo (649 punti) e 17esimo (648) nell’arco olimpico: qualificazione ...

In Friuli arriva la Coppa del Mondo di parapendio : Con oltre cento vele a colorare i cieli del Friuli, tra qualche giorno approderà a Gemona (Udine) la Coppa del Mondo di volo in parapendio. Lo spettacolo tra le nuvole andrà in scena tra il 24 e il 30 di giugno. Gemona è stata scelta perché è un posto che offre possibilità di volo alpino e di pianura insieme, già teatro di molte manifestazioni di questo sport entusiasmante, tanto apprezzato che il prossimo anno ospiterà anche i campionati ...

Canottaggio - Coppa del Mondo Linz 2018 : si gareggia con la novità time trial. Ci sarà anche alle Olimpiadi? : Dono due principalmente le novità che hanno spinto molti atleti a partecipare alla seconda tappa di Coppa del Mondo di Canottaggio, che venerdì prenderà il via a Linz, in Austria: il primo è che questo sarà il campo di regata che ospiterà i Mondiali del 2019, primo evento ad assegnare pass olimpici per Tokyo, mentre il secondo è che nelle eliminatorie si gareggerà con la formula di qualificazione del time trial, una delle novità che potrebbero ...

Coppa del Mondo - una doppietta di Kane regala la vittoria all’Inghilterra. Vincono anche Belgio e Svezia : Dopo la clamorosa vittoria della Nazionale messicana contro la Germania, una delle grandi favorite della vigilia, oggi si è completata la prima giornata del Girone F di questa edizione 2018 del Mondiale con la vittoria della Svezia contro la Corea del Sud. Decide l’ex difensore centrale del Genoa Andreas Granqvist, capitano della Nazionale scandinava e dei russi del Krasnodar (ma che dopo il Mondiale firmerà ufficialmente con ...

Nuove entrate tra le AR Emoji di Galaxy S9 : tocca a Pippo - Paperina e alla Coppa del Mondo : Nuovi arrivi per le AR Emoji di Samsung, che si arricchiscono con Paperina e Pippo e con Nuove Emoji legate alla Coppa del Mondi di Calcio. L'articolo Nuove entrate tra le AR Emoji di Galaxy S9: tocca a Pippo, Paperina e alla Coppa del Mondo proviene da TuttoAndroid.

Mondiali 2018 Russia - per Mosca nella vasca : l'ennesima pazzia della Coppa del Mondo. IL VIDEO : Volti dipinti, bandiere, cappelli eccentrici, tifo sfegatato e tanto tanto calore, negli stadi come per le strade delle città che ospitano le partite della Coppa del Mondo. Una delle immagini più ...

Pentathlon - Finali Coppa del Mondo Astana 2018 : i favoriti delle tre gare - Italia da outsider : Astana è pronta ad ospitare le Finali della Coppa del Mondo di Pentathlon moderno: in Kazakistan i migliori interpreti di questo sport si daranno battaglia per una vittoria di prestigio, dato il field dei partecipanti. Saranno al via cinque azzurri, anche se non godranno dei favori del pronostico, almeno per quanto visto nelle ultime uscite. Nella finale femminile, che si disputerà venerdì 22, la magiara Tamara Alekszejev proverà a centrare il ...

Mondiali Russia 2018 : le partite di oggi della Coppa del Mondo in Tv e Streaming : oggi la chiusura del primo turno del Girone H con Colombia e Giappone, Polonia e Senegal. Parte il secondo turno del Girone A con la sfida tra Russia ed Egitto.

Canottaggio - Coppa del Mondo Linz 2018 : i convocati e gli equipaggi dell’Italia in gara in Austria : Dopo aver comunicato i 57 azzurri al via della tappa di Coppa del Mondo di Canottaggio a Linz, in Austria, oggi il DT Francesco Cattaneo ha definito la composizione degli equipaggi al via. Nella stessa località, il prossimo anno si terranno i Mondiali, che assegneranno le prime carte olimpiche. Di seguito l’elenco completo delle imbarcazioni italiane. MASCHILI – DOPPIO PESI LEGGERI: ITA1 Stefano Oppo, Pietro Willy Ruta; ITA2 Alfonso ...

Canottaggio – Coppa del Mondo di Linz - definiti gli equipaggi azzurri in gara : I canottieri azzurri tornano in acqua: tutti gli equipaggi presenti da domani alla Coppa del Mondo di Linz (Austria) Archiviati i Campionati Italiani Assoluti COOP, svoltisi nel week end appena trascorso a Varese, si torna a parlare di impegni con la maglia azzurra per gli atleti agli ordini del Direttore Tecnico Francesco Cattaneo. Domani, infatti, partiranno alla volta di Linz (Austria) i 24 equipaggi (11 maschili, 7 femminili, 6 pararowing) ...

Le date della Coppa Italia : ottavi nel weekend a gennaio - finale il 25 aprile : Non mancheranno le novità per quanto riguarda le date della Coppa Italia nel 2018/19, come reso noto dalla Lega. L'articolo Le date della Coppa Italia: ottavi nel weekend a gennaio, finale il 25 aprile è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Perché quella in Russia è la prima Coppa del Mondo dello streaming. Una ricerca : In tre dei dieci Paesi più popolosi del Mondo , Cina, Stati Uniti e Russia, lo streaming va oltre la tv. Afp Germania-Messico Italiani, popolo di televisivi La televisione regge grazie all'Europa. In ...