Contro il commentatore altermondialista che non capisce quanto è forte CR7

ilfoglio

: Il #Mondiale al bar “Da Pippo” e una confessione imbarazzante: io e Luigi Di Maio abbiamo una cosa in comune - Di… - ilfoglio_it : Il #Mondiale al bar “Da Pippo” e una confessione imbarazzante: io e Luigi Di Maio abbiamo una cosa in comune - Di… - PVNKNEON : RT @deardracula: menomale che anche il commentatore ha detto che, anche se sergio ormai ha questa 'fama', non si può andargli contro a pres… - deardracula : menomale che anche il commentatore ha detto che, anche se sergio ormai ha questa 'fama', non si può andargli contro… -

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Tralasciando il fatto che per carità, non avrei passato le mie giornate leggendo le memorie di Acilio Glabrione commentandole al telefono, la sera, con Franco Battiato. Tralasciando che proprio in questo istante, nel bar “da Pippo” in cui mi trovo, è entrato un emerito pirla e davvero, ci mancava so