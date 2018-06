: #UltimOra Contrabbando internazionale di #armi da guerra, 14 arresti tra Italia, Slovenia, Croazia e Spagna… - SkyTG24 : #UltimOra Contrabbando internazionale di #armi da guerra, 14 arresti tra Italia, Slovenia, Croazia e Spagna… - Si24it : #Gorizia, contrabbando di armi da guerra: 14 arresti - CyberNewsH24 : #Contrabbando armi da guerra: 14 arresti -

Operazione di Polizia e CC Gorizia in Italia, Slovenia, Croazia e Spagna per smantellare un'organizzazione dedita aldidadalla ex Jugoslavia. Letransitavano in Italia ed erano destinate al mercato illegale di vari Paesi europei. 14 glioperati dalla polizia slovena e croata in diverse città. Importazione, detenzione e trasporto diclandestine, le accuse contestate. Tra lesequestrate, otto fucili kalashnikov, due pistole mitragliatrici e un fucile a pompa.(Di mercoledì 20 giugno 2018)