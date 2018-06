meteoweb.eu

: Consumo di acqua km zero, trattata e non, in Abruzzo, Molise, Campania e Puglia: il 67% beve quella del rubinetto… - Barcellonameteo : Consumo di acqua km zero, trattata e non, in Abruzzo, Molise, Campania e Puglia: il 67% beve quella del rubinetto… - latribunedeTS : RT @Terrasanta_Net: #Acqua desalinizzata verrà pompata nel lago di #Tiberiade. Da anni la #siccità e l'elevato consumo di risorse contribui… - rosanadlpf : Acqua potabile: Italia al 5° posto per qualità, ma al 1° posto per consumo di acqua in bottiglia - greenMe -

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Aqua Italia (federata Anima – Confindustria) dal 2006 commissiona biennalmente ad Istituti indipendenti di ricerca lo studio sulla propensione aldidel sindaco in Italia. Dalla ricerca 2018, realizzata da Open Mind Research, emerge che inil 67% della popolazione italiana ha bevutodel rubinetto (e non) negli ultimi 12 mesi (in aumento di 6 punti percentuali rispetto al 2016). Tra tutti coloro che la bevono il 40,9% dichiara di farlo sempre o quasi sempre. I motivi che spingono gli italiani a berla sono la comodità (31,7%) seguita dalla bontà (20,5%). Nel 22,9% dei casi si rileva la presenza di almeno un sistema di affinaggio dell’(nel 2016 era il 15,5%). Tra questi sistemi, il 12% è rappresentato dagli apparecchi per l’eliminazione del cloro o altre sostanze indesiderate (percentuale raddoppiata in 2 ...