Consiglio dei Diritti Umani dell' Onu | gli Stati Uniti annunciano ritiro

Onu - gli Stati Uniti si ritirano dal Consiglio dei diritti umani in segno di protesta : Dopo mesi di minacce e mentre il mondo è ancora sotto choc per gli audio dei bambini strappati alle famiglie messicane nei centri immigrazione, gli Stati Uniti mantengono la promessa ed escono dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite. La decisione, annunciata martedì 19 giugno dall’ambasciatrice americana all’Onu Nikki Haley e dal segretario di stato Mike Pompeo è un segno di protesta dell’amministrazione Trump per ...

Gli Stati Uniti si ritirano dal Consiglio dei Diritti Umani dell'Onu : L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani Zeid Ràad Al Hussein ha definito il ritiro 'deludente, se non addirittura sorprendente'.Gli Stati Uniti scelgono, ancora una volta, la via della rottura con la comunità internazionale.L'ambasciatrice Usa alle Nazioni Unite ha annunciato che il suo Paese si ritira dal Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, definito come "la fogna della faziosità politica".--"Prendiamo questa ...

Gli Usa si ritirano dal Consiglio dei diritti umani - Netanyahu ringrazia : Gli Stati Uniti si ritirano dal Consiglio dei diritti umani dell'Onu, accusato di pregiudizi contro Israele: lo strappo, che era nell'aria da mesi, è stato ufficializzato dall'ambasciatrice americana all'Onu, Nikki Haley, che ha definito l'organismo con sede a Ginevra come "la fogna della faziosità politica", e dal segretario di Stato, Mike Pompeo. "Prendiamo questa decisione perché il nostro impegno non ci permette di ...

Malessere per Di Maio in Consiglio dei ministri : il vicepremier in infermeria : Indisposizione per Luigi Di Maio nel corso del Consiglio dei ministri di ieri. Il vicepremier, a quanto apprende l'Adnkronos, è stato costretto a lasciare i lavori della riunione per recarsi nell'...

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n.4 : , Esame preliminare, Il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, Giovanni Tria, un decreto legislativo che dà attuazione all'articolo 1, comma 4,...

Il Consiglio dei ministri nomina 39 viceministri e 6 sottosegretari : All'Economia vanno due vice, Laura Castelli per i cinque stelle e Massimo Garavaglia in quota Lega. Allo Sviluppo economico è stato scelto Dario Galli della Lega come viceministro al fianco di Luigi ...