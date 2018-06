Connessione Internet lenta | cosa fare per rimediare

Laura Pausini vs Massimo Bernardini/ Foto : "la Connessione ad internet ce l'hanno tutti - ma..." : Laura Pausini contro Massimo Bernardini, duro botta e risposta sui social tra la cantante e il conduttore di Tv Talk: l'artista chiude la vicenda lanciando una clamorosa frecciatina.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 08:27:00 GMT)

Internet speed 4g fast network visualizza la velocità di Connessione in tempo reale nella barra di stato : Internet speed 4g fast network è un'applicazione che mostra la velocità della connessione dati nella barra di stato e la quantità di dati utilizzati con la rete mobile e la rete Wi-Fi nell'area delle notifiche. La schermata principale mostra il grafico che monitora l'attività Internet dell'ultimo minuto, un riepilogo con la quantità di dati utilizzati nel giorno attuale e nei giorni passati e un pulsante per effettuare lo speed test. L'articolo ...

Signal Detector permette di monitorare la Connessione Internet in qualsiasi momento : Signal Detector è un'applicazione che permette di monitorare la connessione internet in qualsiasi momento con la possibilità di ricevere una notifica quando le condizioni della connessione variano. Lo strumento offre la possibilità di impedire le connessioni inattive messe in atto da alcuni ISP che limitano la qualità della navigazione e di verificare l'efficienza della rete. L'articolo Signal Detector permette di monitorare la connessione ...

Tanti problemi Tiscali il 21 maggio : non funziona Connessione Internet e cambio password : Si registrano gravi problemi Tiscali oggi 21 maggio. Non funziona la connessione internet garantita dal servizio e molti clienti non hanno la possibilità di navigare nel web in alcun modo in queste ore. Quale tipologia di errore viene visualizzata e perché è richiesto il cambio password ai clienti? Le prime segnalazioni di problemi Tiscali quest'oggi sono state registrate ad inizio mattinata, in particolare in un'area geografica che ...

Come Usare Gmail Offline Senza Connessione Internet : Usare Gmail Offline, facilissimo con la nuova interfaccia. Gmail: Come attivare la modalità Offline su Chrome. Usare Gmail Offline per gestire le email anche Senza Internet. Ecco Come utilizzare Gmail Offline e Senza Connessione Internet Attivare modalità Offline Gmail Grandi novità per tutti gli utenti Gmail. Da oggi è infatti possibile Usare Gmail in modalità Offline usando il browser Internet Google […]

Come misurare velocità Connessione Internet : misurare le prestazioni della tua connessione Internet è molto semplice. Non è necessario alcun software aggiuntivo, tutto ciò di cui hai bisogno è un computer con un browser web. Prima di procedere ci sono alcune cose che puoi fare per assicurarti di ottenere la lettura più accurata della tua connessione Internet. Per ottenere i migliori risultati, si consiglia di utilizzare una connessione cablata, se possibile. In questo modo, non devi ...

Microsoft Translator : l’AI funziona su tutti i device e anche senza Connessione Internet : Microsoft Translator ha lanciato inizialmente il Neural Machine Translation (NMT) basato sull’Intelligenza Artificiale esclusivamente negli smartphone Android dotati di chip AI dedicato come ad esempio il Huawei Mate 10 Pro. Adesso il Colosso di Redmond ha annunciato che la tecnologia è disponibile per tutte le tipologie di hardware di recente produzione grazie a delle modifiche effettuate all’interno del codice dell’app che ne ...

Atto vandalico manda ko Connessione internet : Atto vandalico ad un collegamento in fibra ottica a Vivo d'Orcia . Da venerdì 13 aprile isolate da internet le zone di Abbadia San Salvatore , in buona parte, , Piancastagnaio , Campiglia D'Orcia , ...

Samsung lancia lo smartphone senza Connessione a Internet : (Foto: Samsung) Non c’è niente da fare: per quanto lo smartphone si possa considerare una benedizione per tenerci in contatto con amici e mondo esterno, è potenzialmente anche una tremenda distrazione dallo studio, dal lavoro e dalle faccende quotidiane. Per questo Samsung, purtroppo al momento solo in Corea, ha ideato un telefono speciale che dovrebbe accontentare chiunque non voglia farsi tentare dalle lusinghe di un mondo iperconnesso: ...