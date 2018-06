Con YouTube Music | una nuova storia d' amore tra noi e le major

Jimmy Wopo ucciso a Pittsburgh/ Video - superato il milione di visualizzazioni su Youtube Con “Elm Street” : Jimmy Wopo morto a Pittsburgh, Video, dopo XXXTentacion, altro rapper ucciso dopo sparatoria: aveva 21 anni. Coinvolta anche un'altra persona, ricoverata presso l'ospedale vicino(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 21:55:00 GMT)

Come ascoltare musica Con YouTube Music da PC e smartphone : Ascolti la Musica utilizzando spesso l’app o il sito di Youtube? Allora ho una notizia che potrebbe sicuramente piacerti: Google lancia un nuovo servizio Musicale in streaming chiamato Youtube Music, che dovrebbe finalmente rispondere a tutte le esigenze degli utenti. Sarà possibile ascoltare Musica tramite il popolare portale video, senza limiti: ovvero, senza i banner […] Come ascoltare Musica con Youtube Music da PC e smartphone

Maroon 5 record su youtube Con il videoclip di “Girls like you” feat Cardi B : Si intitola“Girls like you”, il nuovo singolo dei Maroon 5. Il brano, contenuto nella versione deluxe dell’album RED PILL BLUES, è frutto della collaborazione della band americana con la rapper Cardi B. Il video di “Girls like YOU” feat. Cardi B, online dallo scorso 30 maggio, ha già totalizzato oltre 141 milioni di views anche grazie alla presenza di ventisei personalità femminili di spicco della società americana. Non solo ...

YouTube Premium arriva in Italia Con Cobra Kai e Impulse ma solo in inglese e senza sottotitoli : L'universo di YouTube si espande. arriva in Italia YouTube Premium, la versione a pagamento di YouTube attiva già da qualche mese negli Stati Uniti, in Australia e in pochi altri paesi, che include sia YouTube Music che gli Originals della piattaforma di Google, ovvero quelle serie tv e quei film disponibili unicamente sulla piattaforma.Il costo del servizio è comune a tutti i paesi in cui è stato lanciato con il solo YouTube Music che costa ...

Milano - l’esperimento dello youtuber : finge insulti a coppia gay sulla metro. Ecco come reagisCono gli altri passeggeri : Lo youtuber Kiko.Co ha pubblicato sulla propria pagina Facebook un video che lui stesso definisce un “esperimento sociale”. Nella metropolitana di Milano ha finto di insultare una famiglia arcobaleno (le stesse non riconosciute dal neo ministro Fontana) composta da due uomini con il loro figlio. E con una telecamera nascosta ha filmato le reazioni degli altri passeggeri, che sono rimasti tutt’altro che ...

Gli adolescenti americani preferisCono YouTube a Facebook : La metà degli adolescenti americani usa Facebook, ma solo dopo YouTube, Instagram e Snapchat. Lo scacchiere dei social Oltreoceano, tra i giovani dai 13 ai 17 anni, è cambiato, lasciando il 51% alla piattaforma di Mark Zuckerberg indietro rispetto alla piattaforma di video in streaming in prima posizione (85%), seguito dal social di fotografia (72%) e dall’app del fantasmino (69%). In coda seguono Twitter, Tumblr e Reddit, con un 3% che ...

Facebook in declino tra gli adolescenti che preferisCono YouTube : Gli adolescenti, tra i 13 e i 17 anni, preferiscono YouTube a Facebook. Il declino del social network di Mark Zuckerberg è iniziato da un paio d’anni e App come Instagram e Snapchat sono di gran lunga preferite. Facebook perde terreno tra gli adolescenti: la ricerca A condurre la ricerca su uso e consumo di App da parte degli adolescenti USA è la società senza scopo di lucro Pew Research Center. In tre anni il calo è stato drastico. Dal ...

Star di Youtube perde la lotta Contro il tumore e muore a 34 anni : Il mondo di Youtube piange John Bain, nato in Gran Bretagna e conosciuto con il nome di TotalBiscuit . E' morto venerdì per un tumore all'intestino con cui ha combattuto per quattro anni, quando si ...

Vaccini e autismo? Su YouTube vinCono le bufale : In tema di Vaccini e autismo, su YouTube domina la disinformazione. E’ questo quanto emerge da una recente analisi condotta all’Università di Pisa e pubblicata sulla rivista scientifica “Human Vaccines and Immunotherapeutics”. Lo studio coordinato dal professore Luigi Lopalco, direttore del centro interdipartimentale ProSIT, e dalla professoressa Annalaura Carducci, direttore dell’Osservatorio della Comunicazione Sanitaria (OCS), è stato ...

Ecco cosa cambia per gli abbonati Google Play Musica Con i nuovi servizi di YouTube : Gli abbonati a Google Play Musica al momento potranno continuare ad utilizzare tale servizio senza variazioni sull'abbonamento pagato fino ad oggi L'articolo Ecco cosa cambia per gli abbonati Google Play Musica con i nuovi servizi di YouTube proviene da TuttoAndroid.

Google raddoppia Con YouTube Music e YouTube Premium - addio Red : Google smembra YouTube Red e introduce due nuove offerte: YouTube Music, disponibile gratuitamente con annunci o 9,99$ al mese, e YouTube Premium per contenuti video originali, costa 11,99$ al mese. Google raddoppia, a Play Music aggiunge YouTube Music YouTube Music è il concorrente diretto di Spotify, con “un’app mobile reimmaginata” e un nuovo desktop player, entrambi progettati specificamente per la Musica. Il vantaggio ...

YouTube si aggiorna Con le gesture sul sensore d’impronte e il Controllo vocale : YouTube si è recentemente aggiornata su Android TV e Android P introducendo il controllo vocale sul primo e le gesture sul fingerprint sul secondo. L'articolo YouTube si aggiorna con le gesture sul sensore d’impronte e il controllo vocale proviene da TuttoAndroid.

Spotify rinnova l'app Free - ma Youtube rilancia Con HDR e charts - Streaming - : Lunedì 14 Maggio 2018, FABRIZIO FERRARA - Youtube, nato come servizio per il video sharing, sempre più punta all'ascolto della musica di qualità, per stuzzicare gli artisti ed i grandi nomi della ...