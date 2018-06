Con una banale caduta scopre di aver un cancro | il piccolo Marcus muore a 12 anni

La FAO e l’UNHCR lanciano un nuovo strumento per salvare le foreste nelle aree Con una grande presenza di sfollati : La FAO e l’UNHCR – l’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati – hanno lanciato oggi un nuovo manuale per aiutare a ripristinare le foreste nelle zone con una grande presenza di sfollati, dove la forte dipendenza dal combustibile da legna mette foreste e boschi in pericolo. Circa 2,4 miliardi di persone – circa un quarto della popolazione mondiale – dipendono dal legno come principale fonte di energia per ...

Il mistero si infittisce : l'ultimo trailer di Death Stranding Contiene un codice che rimanda a una canzone : Chi pensava che grazie alle prime scene di gameplay la coltre di misteri che avvolge Death Stranding si sarebbe diradata si è inevitabilmente dovuto ricredere dopo il trailer gameplay mostrato in occasione dell'E3 2018. In realtà il filmato ha aggiunto ulteriori dubbi anche perché contiene un mistero decisamente inaspettato.Alla fine del filmato viene mostrato in dettaglio il personaggio interpretato da Lindsay Wagner, una donna che sembra ...

Russia - anziano abbandonato Con un biglietto : “Ci siamo trasferiti - mettetelo in una casa di riposo” : Russia, anziano abbandonato con un biglietto: “Ci siamo trasferiti, mettetelo in una casa di riposo” L’uomo di circa 70 anni è stato portato in ospedale in stato confusionale Continua a leggere L'articolo Russia, anziano abbandonato con un biglietto: “Ci siamo trasferiti, mettetelo in una casa di riposo” proviene da NewsGo.

Van Basten : 'Italia scarsa come l'Olanda - mancano i big. Contro la Svezia una pena' : Però c'è una differenza non da poco: il Milan dominava l' Europa e il mondo e quel ruolo oggi è del Real. La Juve fa parte dell' élite, ma vince solo in Italia". "Mondiale, vinceranno le solite. ...

Absentia rinnovata per una 2ª stagione - la serie Con Stana Katic di Castle torna nel 2019 in Italia su Amazon? : Absentia rinnovata. La serie con Stana Katic tornerà per una seconda stagione, prevista per il 2019. Dopo voci di corridoio, si attendeva solo l'ufficialità da Corus Entertainment, gli Upfronts canadesi. Secondo il comunicato stampa, il nuovo capitolo del thriller con l'ex Kate Beckett di Castle sarà composto da dieci episodi dalla durata di un'ora ciascuno. In Canada, la serie tornerà sugli schermi della rete Showcase durante la stagione ...

UNA FAMIGLIA PERFETTA/ Su Iris il film Con Sergio Castellitto (oggi - 20 giugno 2018) : Una FAMIGLIA PERFETTA, il film in onda su Iris oggi, mercoledì 20 giugno 2018. Nel cast: Sergio Castellitto, Claudia Gerini e Francesca Neri, alla regia Paolo Genovese. Il dettaglio.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 09:53:00 GMT)

Space EConomy - Trump : “Avremo una Space Force” : Gli Stati Uniti potrebbero dotarsi di una Space Force che diventerebbe il sesto ramo dell’esercito Usa. Lo ha dichiarato il presidente Donald Trump lunedì scorso, durante una riunione del National Space Council a Washington. «Abbiamo l’Air Force e avremo una Space Force, due forze armate separate ma uguali – ha dichiarato Trump durante la conferenza stampa – invito il Dipartimento della Difesa e il Pentagono ad avviare subito il processo ...

Lexus RX L - Una settimana Con la 450h Luxury [Day 3] : Il Diario di bordo di questa settimana è consacrato a una Suv dalla presenza importante, la Lexus RX 450h nella versione L, che è più lunga di quella normale (5 metri netti, contro 4,89, a parità di passo) ed è dotata di sette posti, invece dei soliti cinque. Siamo, quindi, nella fascia alta del mercato, come dimostra anche il sistema di propulsione, che è ibrido: abbina, infatti, un V6 di 3.5 litri, con testata e basamento di alluminio, 4 ...

ANTICIPAZIONI/ Una Vita : Celia e Felipe scopriranno che Consuelo è gravemente malata : Tanti nuovi colpi di scena succederanno nelle prossime puntate di Una Vita [VIDEO], la soap opera di Aurora Guerra in onda su Canale 5. Le trame settimanali dal 25 al 29 giugno svelano che Leonor tornera' ad Acacias 38, mentre Celia scoprira' il segreto della madre. Tirso perde la vista Le ANTICIPAZIONI delle nuove puntate di Una Vita, in programma da lunedì 25 a venerdì 29 giugno svelano che Cayetana evitera' che Teresa Sierra si tolga la Vita. ...

Censimento rom - Salvini : "Non è una priorità ma non mollo" | Gli alleati frenano - per Conte è "incostituzionale" : Con un tweet il ministro leghista rilancia la sua volontà di censire i rom nel nostro Paese, poi corregge il tiro e spiega che non si tratta di una priorità. Le repliche di M5s e Conte: "Incostituzionale, al massimo verificare l'accesso dei bambini a scuola".

Coppa del Mondo - una doppietta di Kane regala la vittoria all’Inghilterra. VinCono anche Belgio e Svezia : Dopo la clamorosa vittoria della Nazionale messicana contro la Germania, una delle grandi favorite della vigilia, oggi si è completata la prima giornata del Girone F di questa edizione 2018 del Mondiale con la vittoria della Svezia contro la Corea del Sud. Decide l’ex difensore centrale del Genoa Andreas Granqvist, capitano della Nazionale scandinava e dei russi del Krasnodar (ma che dopo il Mondiale firmerà ufficialmente con ...

Grottammare - ecco la giunta e gli incarichi. Lunedì il primo Consiglio comunale : Grottammare E' pronta la squadra che andrà a formare la giunta comunale Grottammarese per i prossimi cinque anni. Domani il sindaco ufficializzaerà nomi e nomine mentre Lunedì 25 giugno alle 18 si ...