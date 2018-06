ilfattoquotidiano

: Questo pomeriggio si è riunita la Conferenza dei Presidenti di Gruppo: le Commissioni parlamentari sono convocate g… - Montecitorio : Questo pomeriggio si è riunita la Conferenza dei Presidenti di Gruppo: le Commissioni parlamentari sono convocate g… - PE_Italia : ????TRA UN ANNO SI VOTA! ??????In vista delle prossime elezioni euroopee,che si terranno a Maggio 2019, ti proponiamo un… - TutteLeNotizie : Commissioni parlamentari, tutti i nomi della Camera. Ma resta il nodo Copasir. Il Pd… -

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Maria Elena Boschi, Piercarlo Padoan e Marianna Madia al Bilancio, insieme a Claudio BorghiLega e a Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia. L’ex presidente di Montecitorio Laura Boldrini agli Affari esteri, fianco a fianco con Micaela Biancofiore, Mariastella Gelmini e Mara Carfagna in quota Forza Italia, con il pentastellato Emilio Carelli e con la carica di big del Pd composta da Paolo Gentiloni, Piero Fassino, Dario Franceschini, Lorenzo Guerini e Marco Minniti. Sono stati ufficializzati a Montecitorio, dopo oltre tre mesi di attesa, i membri delle 14permanenti. E’ l’ultimo tassello perché il Parlamento18esima legislatura possa davvero iniziare a lavorare. Il voto per l’elezione dei rispettivi presidenti è atteso per giovedì 21 giugno. Agli Affari costituzionali fra i membri di maggiore peso ci sono Maurizio Martina, Emanuele ...