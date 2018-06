Col debito non si scherza Tria detta la nuova linea che cambia il contratto

Non è l'Arena/ Video - Fabrizio Corona "ex galeotto in debito con la giustizia" : parola di Caterina Collovati : Ultima puntata per Non è l'Arena, che si riserva alla fine il "dulcis" Fabrizio Corona. Da imputato, Corona ne ha per tutti, Don Mazzi e Lucarelli in primis.(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 17:23:00 GMT)

Bari choc - lanciano ragazzo dalla finestra per un debito di droga : salvo per miraColo. Arrestati tre pusher : Hanno lanciato un giovane dalla finestra, facendolo precipitare dal primo piano e procurandogli lesioni per 40 giorni di prognosi, per un debito di droga. Tre pusher sono stati Arrestati dai ...

Milena Gabanelli - polemiche sull'artiColo sul debito/ Video - la replica a Il Fatto Quotidiano : Milena Gabanelli, polemiche sull'articolo sul debito: la giornalista replica agli attacci de Il Fatto Quotidiano sul Video pubblicato sul Corriere della Sera(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 18:24:00 GMT)

AgriColtura : Coldiretti - Stato debitore per mezzo mld - è prima emergenza governo : Roma, 30 mag. (AdnKronos) – Lo Stato è debitore nei confronti degli agricoltori di mezzo miliardo per il mancato versamento dei contribuiti per le assicurazione contro le calamità nelle campagne. L’allarme è Stato lanciato da Asnacodi (Associazione dei Consorzi di Difesa) e Coldiretti davanti al Ministero delle Politiche Agricole dove sono giunti agricoltori proveniente da tutte le Regioni. “Mentre ci si divide ...

Savona : «Voglio un’Europa diversa - ridurre debito con crescita ed export». Silenzio sull’euro. Conte potrebbe salire al Colle con la lista : Il professore pubblica un comunicato in cui illustra le sue idee in materia di Unione Europea ma non si esprime sulla moneta unica. «Voglio un’Europa diversa, più forte, ma più equa»,« il debito si riduce non con tasse e austeritàma tramite la crescita del Pil e l’export». Oggi il premier incaricato Conte potrebbe salire al Colle con la lista dei ministri ...

Di Maio fuori dal Colle : "Conte premier" | Salvini : "Con crescita ridurremo il debito" : Il leader M5s fa il nome dopo il colloquio con il Presidente. E dopo le critiche dall'estero: "Fateci lavorare prima". Salvini "tranquillizza": "crescita e riduzione del debito insieme". Intanto il leader del Partito Popolare europeo Weber "avvisa": "Siete pieni di debiti, scherzate col fuoco"

Contratto M5S-Lega : salta scorporo acquisti Qe da calColo debito : salta nel testo definitivo del Contratto di governo M5S-Lega l'impegno a proporre che i titoli di stato di tutti i Paesi dell'area euro acquistati dalla Bce attraverso il Quantitative easing , Qe, ...

Dietrofront : solo un ricalColo del debito : Dall'Italia ci si aspetta una riduzione nella misura prevista dal Documento di economia e finanza varato dal governo Gentiloni. Per il 2019, la riduzione del rapporto debito/Pil deve essere intorno ...

Contratto di governo - ecco l’ultima bozza : ricalColo del debito e stop alle sanzioni contro la Russia : l’ultima stesura del documento che traccerà la road map del prossimo governo. Tra i punti: revisione dei trattati Ue, debito non cancellato ma ricalcolato, apertura ai no vax e intervento sulle pensioni sopra i 5 mila euro

RicalColo debito e stop sanzioni Russia L’ultima bozza del contratto Lega-M5S : No all’uscita dall’euro ma revisione dei trattati Ue, stop alle sanzioni alla Russia, intervento sulle pensioni sopra i 5 mila euro e debito ricalcolato in base al Pil