Cnh Industrial produrrà veicoli anfibi per i Marines

Settore auto in retromarcia in Europa. Pesante Cnh Industrial : Teleborsa, - Soffre la galassia Fiat, a Piazza Affari, linea con il Settore auto in Europa, il cui indice di riferimento Stoxx cede l'1,63%. Sul listino milanese, FCA contiene il calo allo 0,36% ...

Cnh Industrial in caduta libera : Aggressivo avvitamento per il leader globale nel settore dei capital goods , che tratta in perdita del 2,52% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un ...

Cnh Industrial - nuovo contratto per IVECO BUS dalla Francia : Teleborsa, - La RATP , Régie Autonome des Transports Parisiens, , ente autonomo dei trasporti parigini, ha assegnato a IVECO BUS, brand di CNH Industrial N.V, un appalto per la fornitura di 150 ...

Cnh Industrial in picchiata a Piazza Affari : Ribasso scomposto per il leader globale nel settore dei capital goods , che esibisce una perdita secca del 2,00% sui valori precedenti. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base ...

Cnh Industrial premiata per contributo innovativo a sostenibilità : Roma, 21 mag. , askanews, Cnh Industrial è stata premiata per il suo contributo innovativo alla sostenibilità nel settore agricolo. La cerimonia si è svolta oggi 21 maggio a Milano, presso la ...

Cnh Industrial promossa da Kepler Cheuvreux : Deere assieme a CNH e AGCO è una delle principali aziende al mondo produttrice di macchine agricole. A livello comparativo su base settimanale, il trend del leader globale nel settore dei capital ...

Volano i profitti di Cnh Industrial. L'utile di Eni sfiora il miliardo : Tenaris fa meglio delle attese. Bene anche Prelios mentre Luxottica è in flessione In chiaroscuro la carrellata di trimestrali approvate ieri. Corre Cnh Industrial, insieme a Tenaris, Enav e Prelios. ...

Borsa Italiana oggi/ Milano news : Unicredit a -1 - 5% - Cnh Industrial a +3 - 9% (27 aprile 2018) : Borsa Italiana news. Piazza Affari oggi attende il dato relativo al Pil del primo trimestre degli Stati Uniti, lettura preliminare. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

Cnh Industrial - nel primo trimestre balzo dell'utile netto : Teleborsa, - Dopo i conti da record di FCA, annunciati ieri 26 aprile anche CNH Industrial archivia un primo trimestre con conti in salita. Nel periodo il gruppo ha riportato un utile netto di 202 ...

Cnh Industrial N.V. - nuovo programma di acquisto di azioni proprie : Teleborsa, - CNH Industrial N.V. annuncia l'intenzione di dare avvio al suo nuovo programma di acquisto di azioni proprie , destinato all'ottimizzazione della struttura patrimoniale della Società e a ...

