Città unica | Caroli | rilancio del turismo puntando sulle eccellenze

A che punto è la reta unica Wind Tre? Città servite in mappa interattiva : Dove è possibile già beneficiare della rete unica Wind Tre? In quale Città e specifiche regioni il segnale dei due operatori unici prima indipendenti e ora uniti è già attivo per i clienti? Due nuove mappe ufficiali presenti sui rispetti siti dei vettori (in realtà la stessa cartina interattiva ma con grafica diversa), ci forniscono delle puntuali informazioni in merito. Il lungo percorso che porta alla rete unica Wind Tre è abbastanza ...

Serie B - il Cittadella chiede il rinvio dei playoff : il duro comunicato del Bari : Il deferimento del Bari ha portato il caos in Serie B, in particolar modo il Cittadella ha chiesto il rinvio dei playoff, le ultime dichiarazioni non sono andate giù al Bari che ha risposto con un duro comunicato: “F.C. Bari 1908 S.p.a. manifesta stupore e disappunto in ordine alle improvvide dichiarazioni rilasciate da un dirigente e purtroppo anche dal tecnico di A.S. Cittadella S.r.l. Lascia stupefatti la sicumera con cui, nella più ...

Un'altra occasione persa dall'Europa. La Comunicazione che ignora i cittadini : Si avvertiva che la Commissione Europea stesse per perdere Un'altra occasione con la Comunicazione sul Bilancio 2021-27, che avvia un anno di negoziato. Ora ne abbiamo la certezza. Abbiamo certezza della distanza di Bruxelles dalle difficoltà di milioni e milioni di cittadini, dalla consapevolezza che l'erosione delle basi di "giustizia" del disegno europeo ne sta minando il proseguimento. Certo, in quella Comunicazione ci sono anche ...

Six Major Paris di Rainbow Six Siege : comunicate le date dell'evento - quale squadra brillerà di più nella Città delle luci : Ubisoft annuncia che le sedici migliori squadre al mondo della Tom Clancy's Rainbow Six Pro League si incontreranno in Francia per il Six Major Paris, dal 13 al 19 agosto 2018. Dopo un'intensa fase a gironi, le otto squadre qualificate si scontreranno durante la fase finale del Major, che si terrà al Paris Expo - Porte de Versailles dal 17 al 19 agosto, di fronte a un'incredibile platea di fan. Le squadre gareggeranno per un montepremi di ...

Six Major Paris : comunicate le date dell'evento - quale squadra brillerà di più nella Città delle luci : Ubisoft annuncia che le sedici migliori squadre al mondo della Tom Clancy's Rainbow Six Pro League si incontreranno in Francia per il Six Major Paris, dal 13 al 19 agosto 2018. Dopo un'intensa fase a gironi, le otto squadre qualificate si scontreranno durante la fase finale del Major, che si terrà al Paris Expo - Porte de Versailles dal 17 al 19 agosto, di fronte a un'incredibile platea di fan. Le squadre gareggeranno per un montepremi di ...