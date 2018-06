Ciclismo | nella Adriatica Ionica Race la squadra più veloce è la Quick Step Floor

Ciclismo - Adriatica-Ionica Race : dominio Quick-Step Floors nella crono a squadre : Un evento da vivere su Repubblica Tv Sport, dalle 17:00 . Tags Argomenti: Ciclismo Protagonisti: elia viviani © Riproduzione riservata 20 giugno 2018 I COMMENTI DEI LETTORI

Ciclismo – Doppio Stelvio tra pioggia e nebbia nella prima tappa della Haute Route a Bormio : Tre italiani nella top ten: Maffessanti, Antonioli e Marcolin. nella gara in rosa successo dell’emiliana Arianna Marchesini sulla francese campionessa dello sci alpinismo Laetitia Roux. Domani Mortirolo e Gavia. nebbia, pioggia e freddo nella prima giornata della Haute Route Stelvio 2018, andata in scena venerdì 8 giugno sugli 83 chilometri (3.300 metri di dislivello) della Bormio – Bormio, con doppia ascesa allo Stelvio (prima dal ...

Ciclismo cross – Coppa del mondo - buoni piazzamenti per Fontana e Teocchi nella terza prova : Il Prorider 6° nello Short Track e 16° nella XCO a Nove Mesto na Morave, la bergamasca dodicesima nella gara femminile Under 23 di cross country olimpico Marco Aurelio Fontana sesto nello Short Track e sedicesimo nella prova maschile élite XCO. Chiara Teocchi dodicesima fra le Donne Under 23 nella XCO. E’ questo il raccolto del Team Bianchi Countervail nel week-end di Coppa del mondo (25-27 maggio) a Nove Mesto na Morave, in Repubblica ...

VIDEO Chris Froome attacca a 80km - ribalta tutto ed è maglia rosa! Gli highlights della Venaria Reale-Bardonecchia - tappa nella storia del Ciclismo : La Venaria Reale-Bardonecchia, diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2018, è entrata di diritto nella storia del ciclismo. Una frazione semplicemente leggendaria che verrà ricordata per l’eternità come la mitologica Cuneo-Pinerolo o l’impresa a Les Deux Alpes di Marco Pantani. Chris Froome ha attaccato in solitaria a 80 chilometri dal traguardo, appena era iniziato lo sterrato del durissimo Colle delle Finestre e si è rivelato ...

Ciclismo - Giro d'Italia : nella crono vinta da Dennis debutta il Var : Aru penalizzato di 20'' : Giro riaperto o sempre più chiuso? Dipende dall'angolazione. Trentaquattro km contro il tempo, roba da specialisti come Tom Dumoulin: l'olandese risponde e cuce parte del margine che lo separa da ...

Giro di Norvegia – Il Ciclismo si trasforma in boxe : clamoroso gesto di Lars Boom nella 2ª tappa [VIDEO] : Lars Boom dà di matto nella seconda tappa del Giro d’Italia: sferrato un pugno ad un rivale Davvero incredibile quanto accaduto ieri al Giro di Norvegia. Durante la seconda tappa della corsa, l’olandese Lars Boom è stato autore di un gesto folle: probabilmente dopo qualche precedente screzio con Preben Van Hecke, il corridore della LottoNL-Jumbo ha sferrato un pugno al suo rivale della Sport Vlaanderen. Un gesto che è stato ...

Ciclismo – Giro di California : Durasek e Ravasi dell’UAE Team Emirates soddisfatti della loro impresa nella seconda tappa : Kristijan Durasek e Edward Ravasi dell’UAE Team Emirates analizzano la prestazione realizzata nella seconda tappa del Giro di California La seconda tappa del Giro di California ha impegnato i corridori per 157 chilometri, dalla spiaggia di Ventura fino ai 1.059m di altitudine di Gibraltar Road, un’ascesa di 12 chilometri all’ 8% di media. Buona la prova della UAE Team Emirates che ha piazzato Durasek e Ravasi nei primi dieci alle spalle ...

GIRO D'ITALIA 2018 - Ciclismo / Gran finale a Roma - ritorno nella Capitale dopo 9 anni : GIRO D'ITALIA 2018, CICLISMO: si parte dall'Israele, ecco le 21 tappe in programma. L'inizio è previsto per il prossimo 4 maggio e si andrà avanti fino al 27 dello stesso mese.(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 00:45:00 GMT)

Ciclismo - altro dramma : Goeleven come Astori - trovato morto nella sua camera : Jeroen Goeleven, corridore della Snake Cycling Team, è stato trovato senza vita nel suo letto in Belgio. Ad annunciare la morte del giovane ciclista è stato il padre che sui social ha scritto: “la nostra famiglia è distrutta. Ho trovato nostro figlio morto nella sua stanza. Siamo in profondo lutto”. Jeroen Goeleven era tornato negli amatori dopo due anni nella categoria Continental (nella Colba Superano Ham). Pochi giorni fa il belga ha vinto il ...

Ciclismo - Jeroen Goeleven è morto nella notte. Aveva 25 anni - sconforto nel gruppo : Una triste notizia ha sconvolto il mondo del Ciclismo. Jeroen Goeleven è purtroppo morto nella notte. Il 25enne belga, tesserato per lo Snake Cycling Team, è deceduto nel sonno: a trovare il cadavere, nel letto della sua camera, è stato il papà Danny che ha poi comunicato la triste notizia sui suoi profili social. Il Tribunale ha aperto un’inchiesta per accertare le cause del decesso. Jeroen Aveva corso da professionista nel 2014-2015 con ...