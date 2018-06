Ciclismo | Giochi del Mediterraneo 2018 | i convocati dell’Italia ai raggi X | Elisa Longo

oasport

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Tutto pronto per idel, che scatteranno in quel di Tarragona (Spagna) dal 22 giugno. Il programma delsu strada prevede le due prove in linea (uomini e donne) per quanto riguarda il 27 giugno, mentre il 30 giugno si disputeranno le due prove a cronometro. Davide Cassani e la Federschierano una nazionale italiana davvero molto competitiva: andiamo a scoprire idell’Italia aiX. Uomini Edoardo Affini: una delle stelle della squadra maschile. 21enne, già da due anni in maglia SEG Racing Academy tra gli Under 23, è reduce dal trionfo per quanto riguarda la cronometro d’apertura al Giro under 23. Sarà sicuramente in corsa per il podio per quanto riguarda la prova contro il tempo. Paolo Baccio: classe 1997, non ha disputato un gran Giro under 23, rimanendo spesso nelle retrovie. Ad inizio stagione però per lui un ...