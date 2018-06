Chupa Chups diventa grande | compie 60 anni

I Chupa Chups compiono 60 anni : Nel 1958 Enric Bernat, imprenditore spagnolo erede di tre generazioni di pasticceri, ebbe un’idea geniale: produrre una grossa caramella da tenere in bocca a lungo, che permettesse ai bambini di non sporcarsi le mani grazie a un semplice bastoncino. Ne nacque Gol, il primo lecca-lecca di forma sferica ribattezzato successivamente Chupa Chups . Un lollipop divenuto leggenda nel corso dei decenni, e che oggi festeggia i suoi 60 anni tagliando ...

I Chupa Chups compiono 60 anni : la storia della caramella col bastoncino più famosa al mondo : In 60 anni i Chupa Chups hanno fatto breccia nel cuore di milioni di bambini e adulti, conquistando un mercato di 103 paesi. Il loro segreto? Secondo il Direttore Commerciale della multinazionale italiana Perfetti Van Melle, sicuramente la forma della caramella col bastoncino e il modo particolare di consumarlo “senza dimenticare la continua capacità di essere all’avanguardia”.Continua a leggere

