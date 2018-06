«Chi si occuperà di mio figlio schizofrenico dopo di me?» | le nostre storie dedicate alla

vanityfair

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Questo articolo rientra nel nostro speciale dedicatosalute mentale con le testimonianze di chi ha affrontato o affronta disagi e malattie psichiche. Se volete raccontarci la vostra esperienza, scriveteci a lettere@vanityfair.it Rosanna ha visto suicrescere e trasformarsipoco essere diventato adulto. Quando la malattia mentale si è manifestata in tutta la sua prepotenza. Da quel giorno è cambiato tutto. È grazie all’Associazione per la Riforma dell’assistenza psichiatrica, se Rosanna si è sentita meno sola. Insieme a loro, chiede che «Il dirittosalute sia prioritario rispetto al dirittolibertà di cura. Per questo, spiega la presidente Anna Maria Buonaugurio, «chiediamo che a livello nazionale ci sia maggior controllo, che vengano stanziate risorse necessarie e adeguate ai bisogni reali dei cittadini. Chiediamo che da parte dei servizi ...