CHI L’HA VISTO? Anticipazioni 20 giugno | i casi di Giusy Ventimiglia e Amalia Voican

Amalia Voican/ Come è morta Nena Panic? (CHI L’HA visto?) : Amalia Voican, detta Nena Panic, è scomparsa da Civita Castellana il 16 aprile. Il suo corpo è stato ritrovato a inizio maggio in condizioni di degrado avanzato in pieno centro a Roma.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 09:30:00 GMT)

Giusy Ventimiglia/ "Basta omertà" - l'appello del fratello Salvo (CHI L’HA visto?) : Giusy Ventimiglia è scomparsa a Bagheria a novembre 2016. Gli appelli del fratello Salvo per scoprire la verità. Chi l'ha visto? ripercorre il caso della giovane donna.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 09:20:00 GMT)

Stadio Roma - Raggi di nuovo dai pm : CHIarimenti sul ruolo di Lanzalone Bonafede : «L’ex di Acea? L’ha scelto lei» : La sindaca in Procura per un’ora. In Campidoglio «piena legittimazione» al ruolo pro Parnasi dell’ex presidente Acea

Stadio Roma - Raggi di nuovo dai pm : CHIarimenti sul ruolo di Lanzalone Bonafede : «L’ex di Acea? L’ha scelto lei» : La sindaca in Procura per un’ora. In Campidoglio «piena legittimazione» al ruolo pro Parnasi dell’ex presidente Acea

6|5 - il primo romanzo sulla crisi dei mercati raccontata da CHI L’HA inventata. Che non è un umano : La crisi dei mercati finanziari raccontata da chi l’ha inventata. Che non è un broker e non è nemmeno un capitalista senza scrupoli. Anzi non è nemmeno un uomo: è solo un algoritmo. È l’idea che ha avuto Alexandre Laumonier, esperto di high frequency trading e intelligenze artificiali. Il suo blog Sniper in Mahwah è tra i siti di riferimento negli studi sui flussi economici attuali. Sarà per questo motivo che Leumonier ha ...

Carlo TavecCHIo accusato di molestie - parla la donna che l’ha denunciato : “mi diceva cose volgari e mi palpeggiava” : La donna che ha denunciato Carlo Tavecchio parla delle molestie che avrebbe subito dall’ex Presidente della FIGC: “mi diceva cose volgari e provava a palpeggiarmi in modo volgare” Elisabetta Cortani e il suo legale, l’avvocato Mariani, sono intervenuti questa mattina ai microfoni di ECG, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus, l’emittente dell’Università degli Studi ...

Ascolti TV | Mercoledì 13 giugno 2018. Un Matrimonio da Favola 13.6% - CHI L’HA visto? 12.3% - Avanti un Altro! An Italian Crime Story 11.6%. Il Supplente parte dal 7.5% : Avanti un Altro! - An Italian Crime Story Su Rai1 Un Matrimonio da Favola ha conquistato 2.968.000 spettatori pari al 13.6% di share. Su Canale 5 Avanti un Altro! – An Italian Crime Story ha raccolto dAvanti al video 2.571.000 spettatori pari all’11.6% di share. Su Rai2 Il Supplente ha interessato 1.643.000 spettatori pari al 7.5% di share. Su Italia 1 Tiki Taka Russia ha intrattenuto 634.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 Chi l’ha ...

Anticipazioni CHI L’HA visto - puntata del 13 giugno : Torna su Rai 3 Chi l’ha visto, il programma di successo dedicato alle persone scomparse e ai casi di cronaca nera irrisolti: ecco le Anticipazioni di mercoledì 13 giugno Nuovo appuntamento su Rai 3 Chi l’ha visto, il programma di approfondimento dedicato ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse condotto da Federica Sciarelli. Ecco in anteprima le storie e i casi di cui si discuterà durante la puntata di mercoledì 13 giugno 2018. Chi l’ha ...

CHI L’HA VISTO?/ Anticipazioni 13 giugno : il legame tra Zodiac e il "mostro" di Firenze : Chi l'ha VISTO? torna in onda oggi, mercoledì 13 giugno: Federica Sciarelli si occupa del serial killer Zodiac, è davvero il "mostro di Firenze"? Le ultime notizie.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 10:16:00 GMT)

Governo - Grillo : “Ti batte il cuore? Lo Stato dovrebbe darti il reddito di cittadinanza. CHI ce l’ha non fa più niente? Falso” : Beppe Grillo è intervenuto, in collegamento, al convegno Rousseau City Lab, a Torino, sulle funzioni e potenzialità del sistema operativo del Movimento 5 Stelle. “Lo Stato dovrebbe garantirti, gratuitamente, l’accesso alla conoscenza, quindi alla rete, e un redditto” su un’unica base, cioè, aggiunge Grillo “perché sei vivo”. Che prosegue: “Ti batte il cuore, allora hai un reddito. E non è vero che chi ha ...

SpecCHIetti sull’Halo per la Renault in Canada : La Renault punta a un grande step per il GP del Canada, che include interventi sul motore, aggiornamenti sulla monoposto e Specchietti montati sull’Halo, come quelli già presenti sulla Ferrari. Dovrebbe trattarsi in pratica di una macchina in specifica B, con il team che vuole rafforzare la sua posizione di quarta forza in campo, davanti […] L'articolo Specchietti sull’Halo per la Renault in Canada sembra essere il primo su ...

“CHIara Ferragni rifatti le tette” : l’elegante risposta della fashion blogger alla battuta volgare dell’hater : Chiara Ferragni riceve un commento poco gradito sui social, ma risponde con eleganza alla battuta volgare sul suo seno da parte dell’hater-- “Guarda che con 5000€ te fai du zinne da paura al posto de quelle 2 ciliegie che te ritrovi”. Questa è la sprezzante frase che Chiara Ferragni si è ritrovata sotto uno dei suoi tantissimi scatti social, a cui questa volta la fashion blogger ha voluto replicare. Dopo aver postato una foto in cui si mostra ...

“Trovato!”. ‘CHI L’HA visto?’ - la svolta. L’abbraccio tra padre e figlio commuove l’Italia. Dopo 40 giorni di ricerche la notizia più bella : “Papà, noi siamo qui, siamo distrutti… Non sappiamo proprio cosa fare, vogliamo solo che tu torni a casa perché vogliamo stare con te, vogliamo capire quello che ti è successo”: così, con il cuore in mano, lo scorso 2 maggio aveva lanciato il suo appello disperato a “Chi l’ha visto”, davanti alle telecamere di Federica Sciarelli. Così aveva parlato il figlio di Vito Caroli, Alberto, per chiedere al padre, scomparso dallo scorso ...

Governo - Davigo : “È difficile far peggio di CHI L’HA preceduto. Noi giudici non siamo stati ancora insultati - è già qualcosa” : “Silvio Berlusconi ha affermato che dietro il pensiero “livoroso e giustizialista” del M5s ci sono io? L’ho querelato per queste affermazioni”. Sono le parole di Piercamillo Davigo, presidente della II Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, in una intervista a Giovanni Floris per Dimartedì (La7). “Secondo Berlusconi, dividere il mondo tra colpevoli e innocenti è giustizialismo? Il mio mestiere, quello di giudice, è esattamente ...