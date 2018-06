Chi ha perso di più con lo spread a 300 punti di fine maggio

Ferrovie Sud Est - Chiesto rinvio a giudizio per 18 persone : “Bancarotta fraudolenta e 230 milioni di euro dissipati” : La procura di Bari ha chiesto il rinvio a giudizio nei confronti di 18 persone per aver provocato il crac da 230 milioni di euro di Ferrovie Sud Est. Tra loro c’è anche Luigi Fiorillo, già commissario governativo, legale rappresentante e amministratore unico della società di trasporti pugliese. Gli indagati sono accusati dai magistrati baresi, a vario titolo, di bancarotta fraudolenta documentale, societaria e patrimoniale, di dissipazione ...

"La responsabilità penale è personale - altri discorsi riChiamano lo Stato etnico" : "Ben vengano i controlli e l'applicazione rigorosa del codice penale. Ma per tutti. Il tema della legalità e del suo rispetto dovrebbe stare a cuore a ogni cittadino italiano e, per il molto che gli compete, a chiunque svolga un ruolo politico e di governo. Ma proprio perché il rispetto e la difesa della legalità sono così importanti che non possono, non devono essere piegati ad altre ragioni o riguardare un gruppo ...

Milano. Da Palazzo Marino risorse per l’inclusione delle persone con disagio psiChico : Quest’anno il Comune di Milano investirà 200 mila euro per progetti di inclusione sociale dedicati alle persone con disagio psichico. Palazzo

Neymar (con parrucChiere personale) e le «teste mondiali» : Diamoci un taglio, ma a favore di telecamera. Il Mondiale li accoglie, il mondo li guarda. La notizia è che l’asso brasiliano Neymar ha fatto arrivare in Russia il suo parrucchiere – scusate: volevamo dire hair stylist – Nariko. L’installazione post-moderna che ingentilisce la testa di Neymar come un salice piangente in un giardino è una sua creazione. Il colore dei capelli dell’attaccante brasiliano ora vira verso un simpatico ...

OnDance - Chiude l’evento che ha fatto ballare Milano : 5mila persone alla serata finale con Bolle all’Arco della Pace : Le suggestive immagini della serata finale all’Arco della Pace di OnDance, la festa della danza voluta e ideata da Roberto Bolle, che ha fatto ballare Milano dall’11 al 17 di giugno con eventi e iniziative disseminate in tutta la città. Le oltre 5mile persone che hanno partecipato ieri sera all’evento hanno potuto ballare insieme a Roberto Bolle, accompagnato sul palco dai ballerini dei workshop e dagli street dancer di Red Bull Dance Your ...

Incidente su traghetto a Napoli : auto sChiaccia due persone - un morto e una donna ferita : Grave Incidente a bordo di una nave al porto di Napoli, dove una persona di origine indonesiana è morta. L'imbarcazione, un traghetto veloce della Gnv Atlas sulla linea Napoli-Palermo,...

FRANCIA - ACCOLTELLA 2 PERSONE URLANDO ALLAH AKBAR/ Ultime notizie : avrebbe Chiesto ai poliziotti di ucciderla : FRANCIA, donna ACCOLTELLA due PERSONE in un supermercato al grido di “ALLAH AKBAR”: arrestata. Accertamenti in corso per capire se abbia o meno legami con l'Isis.(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 21:28:00 GMT)

