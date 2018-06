Chi è Ria Antoniou? Dal calendario sexy a Tiki Taka Russia | la modella greca reginetta di

Bulgaria - Borisov : "Chiudere confini dell'Ue ai migranti illegali" : Bojko Borisov , primo ministro della Bulgaria , Paese attualmente alla presidenza del Consiglio europeo, ha lanciato un'iniziativa per chiudere tutte le frontiere esterne dell'Ue al fine di domare ...

Def - M5S Chiede flessibilità all'Europa. Tria : no aggravi per la finanza pubblica : «Nell'interesse del Paese è compito e intenzione del governo agire in modo da prevenire ogni aggravio per la finanza pubblica». Lo ha detto il...

Operazione Triangolo - le prime testimonianze sull'inChiesta rifiuti : CRONACA - Diciannove indagati, tra i quali nomi noti dell'imprenditoria alessandrina nel settore delle cave e della lavorazione rifiuti. Un centinaio i testimoni che saranno chiamati a rendere ...

CON IL CUORE NEL NOME DI FRANCESCO/ Diretta e ospiti : l'Ave Maria di Al Bano Chiude la serata (19 giugno) : Con il CUORE nel NOME di FRANCESCO, ecco le anticipazioni e gli ospiti dell'evento in onda stasera, martedì 19 giugno 2018 su Rai1 condotto da Carlo Conti.(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 23:37:00 GMT)

Caso CucChi - il carabiniere che fece riaprire l'inChiesta : "Mi minacciano". E Trenta decide di incontrarlo : "Ho ascoltato il carabiniere Casamassima su Facebook, ne ho già discusso con il comandante generale dell'Arma e sono disponibile a parlare con lui". Così la ministra della Difesa Elisabetta Trenta, ...

Ria Antoniou - Chi è?/ Una dea greca "mondiale" per Pierluigi Pardo (Tiki Taka Russia) : Ria Antoniou, dall'esperienza in televisione a Ballando con le stelle e a Colorado fino ai Mondiali nel programma di Italia 1. Il pubblico italiano la ama. (Tiki Taka Russia)(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 21:03:00 GMT)

Batterie cariche in poChi minuti : sarà la volta buona per la batteria al grafene? : La startup catalana Earthdas ha messo a punto una nuova batteria al grafene dotata di una densità del 60% superiore rispetto al solito e in grado di ricaricarsi completamente in pochissimo tempo. sarà la volta buona per vedere qualcosa di concreto? L'articolo Batterie cariche in pochi minuti: sarà la volta buona per la batteria al grafene? proviene da TuttoAndroid.

Triathlon - GioChi del Mediterraneo 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Non mancherà, ovviamente, il Triathlon nel Programma degli XVIII Giochi del Mediterraneo di Tarragona, Spagna. La kermesse prenderà il via venerdì 22 giugno, e lo sport che unisce nuoto, ciclismo e corsa, sarà di scena nella giornata di sabato 23 giugno, sia con la prova sprint maschile sia con la sprint femminile. Le gare si disputeranno presso l’Altafulla Urban Circuit che si snoda nelle vie della città vecchia con vista sul Mar ...

Def - via alle Camere. Chiesto stop aumenti Iva e più flessibilità. Tria : "Prevenire aggravio conti" : MILANO - Camera e Senato hanno approvato la risoluzione presentata da M5s e Lega al Documento di economia e finanza 2018. Il testo aveva ottenuto il parere favorevole del ministro dell'economia, Giovanni Tria. Alla Camera il documento è passato con 330 voti favorevoli e 242 contrari , quattro gli astenuti, , al Senato i voti favorevoli sono stati 166, quelli contrari 127 e sei gli ...

M5s-lega Chiedono flessibilità - Tria prudente; Salvini : Sui rom vado dritto - scontro con il Pd : Evitare l'aumento dell'Iva e ottenere più flessibilità dall'Europa. Sono i punti centrali della risoluzione al Def di Lega e 5 stelle approvata dal parlamento. Prudente il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che ricorda come il calo del debito pubblico sia necessario e imprescindibile. Secondo Tria il rilancio degli investimenti è la chiave per incrementare la crescita. Salvini: ...

