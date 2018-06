gigilotto

: Centenari: come seguirli, quando giocarli, 1a parte - GiGi_Lotto : Centenari: come seguirli, quando giocarli, 1a parte - AnnapaolaMarco : RT @cgcronos: Eugenio Scalfari guida il golpe,chi vuole piazzare in Europa per far fuori Salvini. Vuole Piazzare Minniti come 'sceriffo' de… - maxwolf63 : RT @cgcronos: Eugenio Scalfari guida il golpe,chi vuole piazzare in Europa per far fuori Salvini. Vuole Piazzare Minniti come 'sceriffo' de… -

(Di mercoledì 20 giugno 2018) I, gioie e dolori degli appassionati del massimo ritardatario del momento, eccometterli in gioco. La seguente guida è frutto della mia esperienza nel gioco del Lotto, in particolar modo deiche personalmente non amo, ma che in molti spesso mi chiedono: maesce il numero X, massimo ritardatario eo su una … L'articolo, 1aproviene da GiGi Lotto.