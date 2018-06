CASO CUCCHI | CARABINIERE TESTIMONE | “MI MINACCIANO” Video | M5s | “vicini a chi ha

CASO CUCCHI - il carabiniere testimone : «Io minacciato e trasferito» : «Per aver fatto il mio dovere, come uomo e come carabiniere per aver testimoniato nel processo relativo a Stefano Cucchi, morto perché pestato dai miei colleghi, mi ritrovo a subire un...

CASO CUCCHI - il carabiniere che ha denunciato i colleghi : “Mi trasferiscono per punizione” : A Riccardo Casamasima, carabiniere pugliese che con la sua testimonianza ha fatto riaprire l'inchiesta sulla morte di Stefano Cucchi, è stato imposto il trasferimento e il demansionamento. In un video il militare spiega: "E' inammissibile che un'istituzione come l'arma dei carabinieri quando denunci qualcosa devi trovarti a subire trasferimenti, punizioni e vessazioni".Continua a leggere

CASO CUCCHI - in aula l’ex moglie del carabiniere : “Mi disse ‘quante gliene abbiamo date’” : Anna Carino, ex moglie di Raffaele D'Alessandro, uno dei carabinieri sotto processo per la vicenda della morte di Stefano Cucchi, è stata ascoltata come teste nel processo che vede imputati cinque carabinieri, tre dei quali accusati di omicidio preterintenzionale: “Mi disse che la notte dell'arresto Cucchi era stato pestato, aggiungendo: 'C'ero pure io, quante gliene abbiamo date'”.Continua a leggere

CASO CUCCHI - processo bis : nuovi verbali falsificati/ Ultime notizie : carabiniere smentisce prima versione : Caso Cucchi, processo bis: spuntano nuovi verbali falsificati oltre a quello dell'arresto. Tutte le anomalie e le smentite da parte del carabiniere Aristodemo chiamato oggi a testimoniare.(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 19:52:00 GMT)