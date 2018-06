Casaleggio Associati | ritorno all’utile nel 2017 “grazie al rilancio delle attività di

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Larivede l’utile nele e vede rosa per il 2018. La società di consulenza per le strategie digitali fondata da Gianrobertoe attualmente guidata dal figlio Davide, ha archiviato l’ultimo esercizio con un utile netto di 20.480 euro contro la perdita di 48.153 euro del 2016, a fronte di 1,17 milioni di ricavi in miglioramento rispetto ai 975mila euro dell’anno prima. “Il risultato è stato raggiunto grazie aldi consulenza strategica e di innovazione digitale alle medie e grandi imprese – si legge nella nota integrativa – In particolare il management ha intensificato e riposizionato l’consulenziale verso aree di business in forte espansione specializzandosi sulla ricerca in ambiti quali l’intelligenza artificiale, blockchain, sistemi di finanziamento dell’innovazione e ...