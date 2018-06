Cartelle Equitalia | Salvini annuncia | condono fiscale per debiti inferiori a 100mila euro

Cartelle Equitalia - Salvini annuncia pace fiscale per debiti inferiori ai 100mila euro : Il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini ha affermato, durante la cerimonia per il 224esimo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, che ha intenzione di annullare tutte le Cartelle esattoriali Equitalia di importo inferiore ai 100mila euro. Lo scopo, secondo il neo vicepremier, è "liberare milioni di italiani incolpevoli ostaggi e farli tornare a lavorare, sorridere e pagare le tasse". Obiettivo nobile, quello di ...

Cartelle Equitalia - un italiano su due ha debiti sotto i mille euro ma la proposta Salvini mette a rischio gli incassi : Chiudere le Cartelle sotto i 100mila euro può essere, numeri alla mano, davvero un’operazione di sanatoria generalizzata: a fine 2016, infatti, ad avere un debito iscritto a ruolo sotto i 100mila euro è addirittura il 96% dei contribuenti . Il messaggio lanciato dal vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, va però valutato attentamente. Perché se da un lato coglie sicuramente nel segno, dall’altro c’è da fare i conti con una ...

