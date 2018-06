eurogamer

: Capcom pubblica un nuovo video di gameplay del remake di Resident Evil 2. #ResidentEvil2 - Eurogamer_it : Capcom pubblica un nuovo video di gameplay del remake di Resident Evil 2. #ResidentEvil2 -

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Presentato a sorpresa sul palco della conferenza PlayStation all'E3 2018, ildi2 ha stregato milioni di fan che aspettavano da tempo di ricevere una buona notizia del genere da.Il publisher, volendo ulteriormente alimentare l'hype dei fan, hato oggi un corposodidelnel quale possiamo vedere in azione una piccola parte del titolo. Gli zombie riceveranno nuova vita grazie ad un orripilante e realistico effetto "gore-bagnato", reagendo in tempo reale alle azioni dei giocatori e ricevendo danno visibile da ogni proiettile o colpo. La combinazione di questi elementi con una visuale in terza persona, che mette i giocatori ancora a più stretto contatto con i loro nemici, rende ildiil più terrificante che si sia mai visto.Vi ricordiamo che2 sarà disponibile a partire dal 25 gennaio 2019 su PC, ...