Canottaggio - Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta pronti al grande acuto : Ai Giochi del Mediterraneo 2018 a Tarragona (Spagna) saranno otto gli azzurri in gara nel Canottaggio. Una formazione ben assortita che proverà a lottare per le medaglie in ogni specialità. Andiamo quindi ad analizzare i convocati dell’Italia ai raggi X. UOMINI Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta: l’equipaggio di punta dell’Italia. Saranno tra i favoriti nel due di coppia pesi leggeri, dove nel 2017 hanno conquistato l’argento ai Mondiali e ...

Canottaggio - Giochi del Mediterraneo 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Otto azzurri per sei specialità: questo il contingente italiano del Canottaggio per i Giochi del Mediterraneo che si terranno a Tarragona, in Spagna. Si gareggerà infatti soltanto nel singolo senior maschile e femminile, nel singolo pesi leggeri maschile e femminile e nel doppio senior maschile e nel doppio pesi leggeri maschile. La punta di diamante della spedizione azzurra è certamente l’equipaggio composto da Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta, ...