Calendario Giochi del Mediterraneo 2018 | date | programma | orari e tv Che spettacolo a

Equitazione - Giochi del Mediterraneo 2018 : il Calendario completo. Programma - orari e tv : Un’Italia giovane e battagliera darà la caccia al podio nel salto ostacoli ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona, in Spagna. Gli azzurri parteciperanno mercoledì 27 giugno alla prova a squadre, mentre venerdì 29 giugno andrà in scena la gara individuale. Una compagine composta da cinque alfieri italiani proverà a ben figurare nel Barcelona Royal Polo Club su un palcoscenico in cui saranno pochi i big in gara, ragion per cui le ...

Tennistavolo - Giochi del Mediterraneo 2018 : il Calendario completo. Programma - orari e tv : I Giochi del Mediterraneo verranno trasmessi in diretta streaming su Olympic Channel , ma OA Sport vi offrirà la diretta live testuale integrale dell'evento dal 22 giugno all'1 luglio . ...

Tennistavolo - Giochi del Mediterraneo 2018 : il Calendario completo. Programma - orari e tv : Saranno sei gli azzurri del Tennistavolo in campo a Tarragona, in Spagna, per i Giochi del Mediterraneo: l’Italia, ad eccezione di Debora Vivarelli, si presenta in terra iberica in formazione tipo, dopo una lunga preparazione all’appuntamento. La formazione maschile è la migliore possibile: Mihai Bobicica, Marco Rech Daldosso e Niagol Stoyanov. Ben composta anche il team femminile: Chiara Colantoni, Jamila Laurenti e Giorgia ...

Tiro a volo - Giochi del Mediterraneo 2018 : il Calendario completo. Programma - orari e tv : Soltanto le gare di fossa olimpica verranno disputate ai Giochi del Mediterraneo 2018, a Tarragona (Spagna). Il Tiro a volo, dunque, mette in palio due medaglie d’oro, una nel maschile e l’altra nel femminile. Un calendario corto quello della seguente disciplina nella manifestazione multisportiva riservata alle nazioni affacciate sul Mare Nostrum: tutti gli atleti saliranno in pedana tra le giornate di sabato 23 e domenica 24 giugno. ...

Triathlon - Giochi del Mediterraneo 2018 : il Calendario completo. Programma - orari e tv : Non mancherà, ovviamente, il Triathlon nel Programma degli XVIII Giochi del Mediterraneo di Tarragona, Spagna. La kermesse prenderà il via venerdì 22 giugno, e lo sport che unisce nuoto, ciclismo e corsa, sarà di scena nella giornata di sabato 23 giugno, sia con la prova sprint maschile sia con la sprint femminile. Le gare si disputeranno presso l’Altafulla Urban Circuit che si snoda nelle vie della città vecchia con vista sul Mar ...

Tiro a segno - Giochi del Mediterraneo 2018 : il Calendario completo. Programma - orari e tv : Sette azzurri per quattro gare: questo il contingente italiano del Tiro a segno ai Giochi del Mediterraneo. A Tarragona in Spagna, si terranno soltanto quattro finali, tutte da 10 metri: domenica 24 sarà la volta della pistola, maschile e femminile, mentre lunedì 25 toccherà alla carabina, maschile e femminile. In tutti i casi eliminatorie e finali nella stessa giornata. Sette gli azzurri in gara: a difendere il tricolore nelle ...

Lotta - Giochi del Mediterraneo 2018 : il Calendario completo. Programma - orari e tv : Una folta pattuglia italiana parteciperà alle gare di Lotta in occasione dei Giochi del Mediterraneo 2018 a Tarragona (Spagna). Tra domenica 24 e mercoledì 27 giugno andranno in scena i tornei per le cinque categorie di Lotta femminile e greco-romana e le quattro categorie di peso della Lotta libera. Una vera e propria scorpacciata di gare, in cui l’Italia non sarà affatto una comparsa ed ha la consapevolezza di potersela giocare fino in ...

Tennis - Giochi del Mediterraneo 2018 : il Calendario completo. Programma - orari e tv : Dal 22 Giugno all’1 Luglio si terranno a Tarragona (Spagna) i Giochi del Mediterraneo 2018. L’Italia vuole assolutamente recitare un ruolo da protagonista e punta alla conquista del medagliere. Ci sarà anche il Tennis tra le discipline della manifestazione, con le prove di singolare e doppio sia al maschile che al femminile. Tra i convocati italiani c’è Jacopo Berrettini. Il numero 707 del mondo è un prospetto molto futuribile e spera di ...

Beach Volley - Giochi del Mediterraneo 2018 : il Calendario completo. Programma - orari e tv : Dal 28 al 30 Giugno si svolgerà il torneo di Beach Volley dei Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona. L’Italia prenderà parte alla competizione con 2 coppie femminili, composte da Agata Zuccarelli e Gaia Traballi e dalle giovanissime Claudia Puccinelli e Alice Gradini, e con una coppia maschile, formata da Enrico Rossi e Marco Caminati. Sarà la spiaggia di L’Arrabassada ad ospitare le gare, che cominceranno il 28 giugno alle 9.00 ...

Ciclismo - Giochi del Mediterraneo 2018 : il Calendario e le date. Programma - orari e tv : Tutto pronto per i Giochi del Mediterraneo 2018, che scatteranno il prossimo 22 giugno in quel di Tarragona (Spagna). Grande protagonista sarà anche il Ciclismo: l’Italia schiera una nazionale al maschile ricca di giovani, mentre per quanto riguarda le donne ci saranno tutte le stelle a disposizione di Dino Salvoldi. Quattro le gare in Programma: prova in linea e cronometro individuale per entrambi i sessi. Di seguito il calendario ...

Boxe - Giochi del Mediterraneo 2018 : il Calendario completo. Programma - orari e tv : I vari tornei di Boxe dei Giochi del Mediterraneo si svolgeranno al Pabellon de Torredembarra, che si trova a mezz’ora da Tarragona. Essi si svolgeranno nel periodo che va da lunedì 25 a sabato 30 giugno, che sarà il giorno delle nove finali. Il Programma è interamente maschile. Di seguito, vi forniamo il Programma completo dei tre giorni con la palla a spicchi. Ricordiamo che sarà possibile seguire l’evento in streaming su Olympic ...

Tiro con l’arco - Giochi del Mediterraneo 2018 : il Calendario completo. Programma - orari e tv : Il Tiro con l’arco sarà presente nel Programma dei Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona e si gareggerà solo nella specialità dell‘arco olimpico. Le gare si svolgeranno presso l’Estadio de Atletismo de Camp Clar dal 22 al 24 giugno e saranno in palio complessivamente 4 titoli (le finali saranno tutte domenica 24). Lo staff tecnico azzurro ha deciso di convocare 6 atleti per le gare individuali e a squadre, inclusi i ...

Karate - Giochi del Mediterraneo 2018 : il Calendario completo. Programma - orari e tv : Sabato 23 e domenica 24 giugno si svolgeranno le gare di Karate ai Giochi del Mediterraneo 2018 a Tarragona (Spagna). Vedremo grande spettacolo sul tatami, con gli atleti che si sfideranno per conquistare le medaglie in dieci categorie di peso nel kumite, mentre in questo evento non si gareggerà nel kata. L’Italia proverà ad essere grande protagonista con una squadra ricca di stelle, tra cui Sara Cardin e Michele Martina (clicca qui per l’elenco ...

Canottaggio - Giochi del Mediterraneo 2018 : il Calendario completo. Programma - orari e tv : Otto azzurri per sei specialità: questo il contingente italiano del Canottaggio per i Giochi del Mediterraneo che si terranno a Tarragona, in Spagna. Si gareggerà infatti soltanto nel singolo senior maschile e femminile, nel singolo pesi leggeri maschile e femminile e nel doppio senior maschile e nel doppio pesi leggeri maschile. La punta di diamante della spedizione azzurra è certamente l’equipaggio composto da Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta, ...