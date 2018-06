Calciomercato | Sarri bussa in casa Napoli | si tenta il colpo in attacco

Calciomercato Chelsea : Sarri punta su Mertens : Non è ancora il nuovo tecnico del Chelsea ma già i tabloid britannici si sbilanciano su quelli che saranno i nuovo acquisti dei Blues targati Maurizio Sarri. E al primo posto, scrive oggi il Daily Mail, c’è il nome di Dries Mertens, ‘reinventato’ proprio dal tecnico toscano nella nuova veste di ‘falso nove’. Mertens, ricorda il giornale, aveva una clausola di 28 milioni, scaduta nei giorni scorsi e se il Chelsea ...

Calciomercato - Sarri ha chiesto Mertens al Chelsea! : Maurizio Sarri ha chiesto Dries Mertens al Chelsea, il tecnico sta trattando l’accordo con Abramovich, avanzando una prima richiesta di mercato Maurizio Sarri in queste ore sta trattando il proprio contratto con il Chelsea di Roman Abramovich. Il tecnico ex Napoli, avrebbe già avanzato una richiesta di mercato al club londinese. Secondo quanto rivelato da Skysport Uk, Sarri vorrebbe Dries Mertens alla sua corte, dopo averlo lanciato ...

Calciomercato Inter - Icardi tra Higuain e Sarri : le ultime : Calciomercato Inter, non solo Juventus per Icardi: sprint Chelsea con Sarri Ma quella che conduce alla Juventus non è l'unica pista per Mauro Icardi: l'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' ...

Napoli - De Laurentiis scatenato : Var - Calciomercato - Sarri ed Ancelotti : Ultima giornata del convegno Football Leader che si sta svolgendo all’Università Federico II di Napoli, importante intervento del presidente De Laurentiis che ha parlato anche del club azzurro e del tecnico Carlo Ancelotti: “Quello che mi ha scocciato è che in Italia nessuno si vuole assumere le proprie responsabilità. Per me un arbitro è una persona equidistante che non può avere un ruolo politico – ha detto il presidente del ...

Calciomercato Napoli - Sarri su Mertens e Jorginho per il Chelsea : L'ex allenatore partenopeo - riporta 'Rai Sport' - avrebbe messo nella lista della spesa infatti pure Hysaj , Mertens e Jorginho per rinforzare i 'Blues' nella sessione estiva del Calciomercato . Sul ...

Calciomercato. Sarri-Chelsea - intesa di massima : ma i Blues non vogliono pagare la clausola : Si fa sempre più complessa la situazione legata al futuro di Maurizio Sarri: più passano i giorni, più si avvicina la data del 31 maggio , giorno di scadenza legale della clausola rescissoria da 8 ...

Calciomercato Napoli - la bomba dall’Inghilterra : “la contropartita chiesta al Chelsea per liberare Sarri” : Inizia un nuovo progetto in casa Napoli con l’obiettivo di vincere il campionato ed essere sempre più competitivo in Champions League, Carlo Ancelotti rappresenta una garanzia. Nel frattempo arriva una bomba dall’Inghilterra, il presidente De Laurentiis avrebbe chiesto una contropartita tecnica al Chelsea per liberare Maurizio Sarri, il nome in cima alla lista del club azzurro porta al difensore David Luiz. Sarri può liberarsi con il pagamento ...

Calciomercato - Sarri : gli agenti volano a Londra - incontro col Chelsea : "Ringrazio Maurizio Sarri per la sua preziosa dedizione al Calcio Napoli che ha permetto di regalare alla città e a i tifosi azzurri in tutto il mondo prestigio ed emozioni, creando un modello di ...

Calciomercato Napoli - Simone Inzaghi per il post-Sarri : il tecnico si porta Milinkovic-Savic - altri due colpi clamorosi per una squadra da sogno [FOTO] : Calciomercato Napoli – Sono ore caldissime in casa Napoli, in particolar modo tiene banco la questione panchina, la strada sembra ormai tracciata con l’addio del tecnico Maurizio Sarri, l’allenatore sta valutando l’offerta faraonica dello Zenit ma il rapporto con il presidente De Laurentiis sembra ormai compromesso, la strada più probabile al momento sembra quella che porta al Chelsea. Il numero uno azzurro ha già ...

Calciomercato Napoli - lo Zenit lo Sarri : Secondo La Gazzetta dello Sport ci sarebbe già stato un contatto con l'allenatore della Lazio che si sarebbe detto disposto ad accettare la sfida. Prima però bisognerà vedere cosa farà Sarri. È ...

Calciomercato Napoli - ecco la prima offerta dall'estero per Sarri : c'è lo Zenit : Maurizio Sarri-Napoli, un rapporto che ancora non si sa se andrà avanti o meno. L'allenatore degli azzurri, infatti, non ha comunicato alla società se il suo futuro sarà in Campania o da un'altra ...

Calciomercato Napoli - le richieste di Sarri : solo due cessioni ed acquisti in ogni reparto - ecco tutti i nomi per la prossima stagione : Calciomercato Napoli – Nella giornata di ieri è andato in scena un importante incontro per il futuro del Napoli, colloqui tra Sarri ed il presidente De Laurentiis per provare a trovare un accordo per prolungare il matrimonio tra le parti, l’esito è stato positivo quindi la fumata bianca può considerarsi vicina. Si è parlato anche e soprattutto di mercato, secondo la ‘Gazzetta dello Sport’ potrebbero lasciare Napoli solo ...

Calciomercato - Pasqualin scatenato : il futuro di Sarri e Allegri - l’innesto dell’Inter - la mossa in attacco della Juve e la decisione di Criscito : Il campionato di Serie A è nella fase finale ma già si pensa alla prossima stagione ed in particolare modo al mercato con mesi caldissimi sul fronte mercato e panchina. “La posizione di Sarri e’ instabile. A me pare difficile che possa restare e tutti gli indizi portano in direzione Chelsea. Il fatto che abbia affidato la sua procura per l’estero a un agente molto vicino alla dirigenza del Chelsea e’ un indizio”. ...