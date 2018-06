Calciomercato Inter | è fatta per Nainggolan | anche una contropartita a sorpresa alla Roma

Nainggolan all'Inter/ Ultime notizie - alla Roma Santon - Zaniolo e 24 milioni (Calciomercato) : Nainggolan all'Inter, calciomercato: alla Roma oltre ai soldi dovrebbero andare anche il terzino Davide Santon e il giovane trequartista ex Entella Nicolò Zaniolo. Stavolta ci siamo davvero.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 22:25:00 GMT)

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : colpacci di Juve ed Inter - scatti di Parma - Samp e Atalanta : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Sono ore caldissime in casa Parma, ansia dopo i deferimenti in relazione all’ultima gara del campionato di Serie B contro lo Spezia e riguardanti i messaggi inviati dai calciatori del Parma agli avversari, il club rischia anche la retrocessione. Nel frattempo il club si muove sul mercato, nelle ultime scatto per il centrocampo. Secondo ‘Gianluca Di Marzio’ nelle ultime ore sul ...

Calciomercato - Il Ninja e il Flaco : l'incastro perfetto tra Inter e Roma : Sembra quasi come quando arrivi alle battute finali di un giallo. Tutte le tessere entrano al posto giusto, con una rapidità impressionante. E lo stato d'animo viaggia fra lo stupito e lo stupido: ...

Calciomercato Inter - scelto il terzino per il dopo-Cancelo : i dettagli : Inter alle prese con il rafforzamento della rosa da mettere a disposizione di mister Spalletti in chiave Champions League: innesti in arrivo L’Inter sa bene di dover sostituire a dovere il portoghese Cancelo, tornato al Valencia dopo il mancato riscatto nerazzurro. Ebbene, il ds Ausilio si sta muovendo per colmare il vuoto lasciato dal terzino destro e, secondo quanto rivelato dalla ‘rosea’, avrebbe individuato in Zappacosta ...

Calciomercato Inter - scelto il sostituto di Cancelo : trattativa avviata : Calciomercato Inter – L’Inter non è riuscita a trattenere Cancelo, il terzino ormai può considerarsi ad un passo dalla Juventus. I nerazzurri nonostante i problemi legati al fari play finanziario si stanno muovendo in modo importante, gli acquisti di De Vrij, Asamoah e Lautaro Martinez rappresentano già una sicurezza, ai dettagli la trattativa per Radja Nainggolan, operazione da 35 milioni di euro compresa di contropartita mentre ...

Calciomercato Inter - operazione conclusa per Nainggolan : le cifre dell’accordo con la Roma : Radja Nainggolan è praticamente un nuovo giocatore dell’Inter, accordo raggiunto sia con la Roma che con il centrocampista belga L’Inter ha finalmente il suo centrocampista, Radja Nainggolan può considerarsi un nuovo giocatore nerazzurro. Accordo raggiunto tra la Roma e la società di Suning, che verserà nelle casse giallorosse 22 milioni, oltre a girare due contropartite tecniche da scegliere in una lista di alcuni giovani tra cui ...

Calciomercato Inter : Perisic nuovamente vicino al Manchester United - : Attenzione però al pensiero del diretto Interessato visto che proprio il giocatore croato ha detto: " Futuro? Non mi va di parlare di altre cose, mi sto giocando un campionato del mondo. Sei eccitato ...

Calciomercato Inter - Candreva rinnova fino al 2021 : 36 presenze su 38 gare di campionato nell'ultima stagione di Serie A e adesso il rinnovo di contratto fino al 2021 con l'Inter: Antonio Candreva , esterno offensivo classe 1987 tra i calciatori ...

Calciomercato 2018 - tutte le trattative. Roma scatenata - Inter su Dembelé : La Roma va forte su Pastore e dialoga con l'Inter per la cessione di Nainggolan. La Juventus non molla Cancelo e come alternativa tiene in caldo la pista Matteo Darmian. Walter Sabatini è il nuovo ...