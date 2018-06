Calciomercato | Buffon al PSG | il punto sulla trattativa

Calciomercato Juventus - scelto il sostituto di Buffon : secondo colpo per i bianconeri dopo Emre Can : dopo aver chiuso ieri per Emre Can, la Juventus ha ormai in pugno anche Mattia Perin: ecco le cifre dell’affare Ieri Emre Can, oggi tocca a Mattia Perin. La Juventus accelera nel mercato estivo, piazzando il secondo colpo nel giro di poche ore. Vista la partenza di Buffon, che ha deciso di chiudere la propria esperienza in bianconero, Marotta aveva bisogno di un altro portiere oltre Szczesny, così ha deciso di strappare il classe ’92 ...

Calciomercato - nuovo incontro positivo tra l'entourage di Buffon e il Psg : si va verso la chiusura : Buffon-Psg: si procede a grandi passi verso l'ufficialità. Il portiere, che ha salutato domenica la Juventus, è pronto a intraprendere l'ultima avventura della carriera: lo farà, salvo clamorosi ...

Calciomercato Juventus/ Il post-Buffon - il sogno Milinkovic e il ritorno di Morata : i bianconeri del futuro : Archiviato il settimo scudetto consecutivo, la Juventus si tuffa nel Calciomercato estivo: possibile una mini-rivoluzione, studiamo allora le varie le possibilità della società bianconera(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 07:41:00 GMT)

Calciomercato : Buffon-PSG affare fatto? : Il Paris Saint Germain e l’opportunità di restare sul massimo palcoscenico calcistico giocandosi le ultimissime chance di conquistare l’agognata Champions League. Questa prospettiva starebbe spingendo Gianluigi Buffon verso Parigi, accettando la serrata corte del presidente Nasser Al-Khelaïfi, pronto a tutto pur di arrivare in fondo alla campagna europea, dove il club più forte di Francia non ha mai dato finora l’impressione di poter arrivare ...

Calciomercato Juve - colpo di scena sul futuro di Buffon : Nella sua conferenza stampa, avuta di fronte a più di ottanta giornalisti provenienti da tutto il mondo, Gianluigi Buffon ha annunciato il suo doloroso addio alla Juventus. Pochi giorni fa erano in molti a pensare che il portiere avrebbe lasciato il calcio giocato, ma probabilmente non sarà così. Buffon ha infatti dichiarato che deve ancora decidere il suo futuro e che l'unica cosa certa è la partita che giocherà contro il Verona domenica. Gara ...

Calciomercato PSG - biennale a Buffon : ... ritiro o esperienza all'estero? Quesito di non facile risoluzione, a 40 anni suonati e dopo aver conquistato con i club 22 trofei in 22 anni di carriera, ai quali sommare la Coppa del Mondo 2006: 9 ...

Calciomercato Juventus - il Liverpool su Buffon : Ad interessarsi all'esperto portiere - secondo quanto riportato da 'Premium Sport' - potrebbe essere il Liverpool .

Calciomercato Juventus - colpo a sorpresa : scelto l'erede di Buffon Video : La Juventus sta gia' lavorando con grandissima attenzione per il Calciomercato in entrata ed avrebbe trovato l'erede di Buffon, il quale dovrebbe smettere con il calcio giocato al termine di questa stagione. Stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus sarebbe vicinissima all'acquisto di Matteo Perin dal Genoa. Il forte portiere ha ventisei anni ed è sicuramente uno dei migliori in Italia nel suo ruolo. Dopo essere ...

Calciomercato Juventus - Marotta allo scoperto sul futuro di Dybala - Buffon e Allegri : Calciomercato Juventus – Juventus e Napoli sono in campo per il posticipo della 34^ giornata del campionato di Serie A, prima del match ecco le parole di Marotta a Premium Sport: “Non so chi senta la pressione… forse l’arbitro. Al di là delle dichiarazioni retoriche è importante per entrambe. Mancano ancora tanti punti, anche se oggi c’è la differenza in classifica per noi serve un’ottima prestazione e quindi ...