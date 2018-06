Calcio | Marco Van Basten | “L’Italia? Che pena contro la Svezia! La Juventus vince solo in

oasport

(Di mercoledì 20 giugno 2018)Vandimostra di pungere come quando giocava ed era l’incubo delle difese avversarie. L’ex attaccante del Milan, adesso Chief Officer for Technical Development per la FIFA, ha espresso delle valutazioni sul nostroed i giudizi non sono affatto positivi. Spettatore dell’amichevole di Torino tra Italia ed Olanda, le due grandi escluse della rassegna mondiale in corso di svolgimento in Russia, Vannon ha risparmiato critiche, intervistato dalla Gazzetta dello Sport: “L’Italia è una squadra piena di difficoltà, proprio come la mia Olanda. Sono entrambe rimaste fuori,che a voi fa più male. Siete come il Brasile e la Germania, avete vinto quattro Mondiali e vivete ilcome una religione.la Svezia, che! Ho visto davvero poche idee in campo“. Per l’olandese, la causa èuna: mancanza di talenti: ...