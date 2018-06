Calcio - Marco Van Basten : “L’Italia? Che pena contro la Svezia! La Juventus vince solo in Italia” : Marco Van Basten dimostra di pungere come quando giocava ed era l’incubo delle difese avversarie. L’ex attaccante del Milan, adesso Chief Officer for Technical Development per la FIFA, ha espresso delle valutazioni sul nostro Calcio ed i giudizi non sono affatto positivi. Spettatore dell’amichevole di Torino tra Italia ed Olanda, le due grandi escluse della rassegna mondiale in corso di svolgimento in Russia, Van Basten non ha ...