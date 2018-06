Calcio | i club di Serie A spingono per un rinvio delle seconde squadre La Figc non

Calciomercato Juventus - ai dettagli una doppia trattativa in entrata : il club bianconero cambia pelle : Calciomercato Juventus – Juventus attivissima in queste ultime ore di Calciomercato, la squadra da consegnare al tecnico Massimiliano Allegri prende sempre più forma, adesso l’obiettivo è tentare l’assalto al Triplete. Chiusa una trattativa importante per la difesa, fumata bianca per l’ormai ex Inter Cancelo, accordo con il Valencia sulla base di 38 milioni di euro ed a titolo definitivo, investimento immediato dunque per ...

Esclusiva CalcioWeb – Mondiali Russia - due club sul centrocampista Bjarnason : I Mondiali in Russia stanno regalando importanti indicazioni e colpi di scena, a tenere banco è anche il calciomercato. Si è messa in mostra sicuramente l’Islanda, un calciatore di maggiore talento è il centrocampista Birkir Bjarnason che dopo le esperienze in Italia con la maglia di Pescara e Sampdoria potrebbe tornare nel massimo campionato italiano. Secondo quanto riporta CalcioWeb l’islandese potrebbe lasciare l’Aston ...

Calciomercato Napoli - accordo con il Salisburgo per Lainer : 10 milioni al club austriaco : Non solo Verdi, il Napoli ha praticamente chiuso anche l'operazione Lainer . accordo raggiunto tra la società del presidente De Laurentiis e il Salisburgo , proprietario del cartellino dell'esterno ...

La comunicazione dei club di Calcio : i risultati del contest tra i lettori : Si è chiuso il contest rivolto ai lettori di calcio e Finanza con in palio la partecipazione a titolo gratuito al workshop “La gestione della comunicazione nei club calcistici professionistici” che si terrà il 15-16 giugno a Rimini, presso la sala conferenze del Hotel Ambasciatori (Viale Amerigo Vespucci 22). Al concorso hanno preso parte 29 lettori di calcio e […] L'articolo La comunicazione dei club di calcio: i risultati del contest ...

Altro terremoto nel Calcio italiano - classifiche pronte ad essere ribaltate : nuove squadre nei guai - 12 club rischiano grosso [DETTAGLI] : Sono ore caldissime per quanto riguarda il calcio italiano, in particolar modo nelle ultime ore nuovo terremoto che rischia di riscrivere le classifiche per il prossimo campionato. Una situazione delicata è sicuramente quella che riguarda il Parma, la nuova indagine della procura federale ha nel mirino Spezia-Parma. La Figc ha aperto un’inchiesta in merito alla gara che ha sancito la promozione dei Ducali, relativamente ad alcuni messaggi nel ...

Calciomercato Torino - arriva Marchisio? Il club granata allo scoperto : Calciomercato Torino – Il Torino fa sul serio in vista della prossima stagione, in particolar modo il presidente Cairo ha intenzione di mettere a segno un colpo clamoroso per il centrocampo dell’allenatore Walter Mazzarri. Secondo La Stampa, infatti, in maniera clamorosa su Marchisio c’è anche il Torino di Cairo, Petrachi vuole tentare il centrocampista con la pazzesca proposta direttamente in quel di Ibiza, dove il 32enne sta ...

Le stelle del Calcio del Football Legends Golf ospiti dell’Udinese Club House : Il torneo di Golf ideato da Beppe Dossena accoglie personaggi del calcio come Michel Platini, Paolo Maldini, Laurent Blanc, Gianfranco Zola e molti altri Non poteva che essere la prestigiosa Club House dell’Udinese, alla Dacia Arena, a ospitare le grandi glorie del calcio internazionale, ritrovatesi a Fagagna (UD) per un torneo di Golf ideato da Beppe Dossena per raccogliere fondi a vantaggio degli sportivi che al termine della loro carriera si ...

Calciomercato Spal - 8 nomi in entrata : club scatenato nelle ultime ore : Calciomercato Spal – Dopo la grande salvezza conquistata, la Spal si muove in vista della prossima stagione con l’obiettivo di ripetersi. Tante le trattative portate avanti dal club, alcune potrebbero essere chiuse a breve. In attacco si lavora per la rescissione del contratto con Marco Borriello, in entrata secondo la ‘Gazzetta dello Sport’ i sogni sono Kean e Babacar, più vicino Thereau. A centrocampo idea Hetemaj a ...

Da club di Calcio a media company globale - la strategia della Roma : I giallorossi puntano su una crescente integrazione tra area media e commerciale per offrire a sponsor e partner maggiore visibilità L'articolo Da club di calcio a media company globale, la strategia della Roma è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calcio - ricavi in aumento per i club di serie A : Aumentano fortemente i ricavi delle società calcistiche di serie A. Lo rivela l'annuale report Calcio della Federazione Italiana Gioco Calcio , FIGC, , prendendo in considerazione il biennio 2016-2017.

Calciomercato Genoa : Sturaro nel mirino del club - : ... Giorgio Perinetti, ha parlato della situazione di mercato con la Juventus: " Audero lo conosco molto bene, è un ragazzo di grande prospettiva che io ho fatto esordire, a Venezia, nel mondo ...

Figc - ecco il report sul Calcio italiano : club sfondano i 4 miliardi di euro di debiti. Il ‘trucco’ per abbellire i conti? Plusvalenze : Se fosse un’azienda qualsiasi, probabilmente sarebbe già fallita. Ma siccome una squadra serve più in campo che coi libri in tribunale, e il sistema calcio fa comodo a tutti (compreso lo Stato, che ha incamerato 10 miliardi di tasse negli ultimi 10 anni, da quella che può essere considerata a tutti gli effetti una delle prime industrie del Paese), ecco che il pallone italiano resta in piedi. Solo, sommerso dai debiti: nel 2017 l’indebitamento ...

Calciomercato Torino - c’è chi si propone al club granata… : Calciomercato Torino – Il Torino è reduce da una stagione nel campionato di Serie A non entusiasmante, adesso il club granata lavora per rinforzare la rosa e consegnare al tecnico Walter Mazzarri una squadra sempre più competitiva. Un reparto che ha bisogno di nuovi innesti è sicuramente la difesa, trattativa con Verissimo del Santos ma ancora c’è distanza tra domanda ed offerta. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello ...

Calciomercato - novità a sorpresa su Balotelli : ecco i club in pole per Super Mario : Balotelli può considerarsi forse il migliore attaccante italiano, Super Mario è tornato grande protagonista anche con la maglia della Nazionale ed adesso è pronto a tornare in Italia, Calciomercato caldissimo nelle ultime ore. Noto il contatto con la Roma, così come l’incontro con la Fiorentina quest’oggi la Gazzetta dello sport parla anche di altre due pretendenti a Balotelli: Genoa e Parma. club senz’altro con budget inferiori dal punto di ...