Busta paga più pesante per oltre un milione di italiani | Aumenti fino al 3%

Renault taglia Busta paga al ceo Ghosn nonostante i risultati eccellenti : PARIGI - Tempi duri in arrivo anche per i super-manager dell'auto, almeno a giudicare da quello che è stato deciso nell'Assemblea Generale di Renault - il cui maggiore azionista...

Lavoro - stop a Busta paga in contanti : dal primo luglio previste multe fino a 5 mila euro : stop alla busta paga in contanti. Il primo luglio entra in vigore il divieto, previsto dall’ultima legge di Bilancio, per il pagamento in contanti, da parte dei datori di Lavoro, delle retribuzioni e degli anticipi. L’obbligo della tracciabilita' si applica a tutti i tipi di rapporto di Lavoro ad esclusione di quelli riguardanti i lavoratori domestici, come badanti, baby sitter e colf, e di quelli con la Pubblica Amministrazione,per la cui ...

Tfr in Busta paga? Lo vuole solo l’1 - 3% dei dipendenti : Cala il sipario sull’operazione Tfr in busta paga e il bilancio è magro. Nei tre anni di sperimentazione che si chiudono a fine giugno i dipendenti privati che hanno chiesto la liquidazione maturanda insieme con lo stipendio sono stati poco più di 217mila. Un numero che la dice lunga sulle difficoltà economiche che molti lavoratori hanno dovuto affrontare negli anni della crisi, ma pur sempre pari all’1,3% di una platea potenziale di circa 15 ...

Stipendio - da luglio si cambia : stop alla Busta paga in contanti : Dopo le dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi dal ministro dell’Interno Matteo Salvini durante l’assemblea di Confesercenti, in Italia si è tornato a discutere dell’opportunità o meno di porre un limite all’uso dei contanti. Un’idea che sembra dividere anche il nostro governo, con il Movimento 5 Stelle molto più vicino a posizioni che favoriscano la trasparenza e la tracciabilità dei pagamenti. Intanto, proprio per ...

Dal primo luglio stop alla Busta paga in contanti : Il provvedimento è stato adottato nell'ultima legge di bilancio con lo scopo di evitare le "truffe" delle false buste paga, cioè il fenomeno per cui imprenditori scorretti corrispondono al lavoratore retribuzioni inferiori a quanto previsto dalla busta paga magari sotto il ricatto del licenziamento o della non assunzione.Continua a leggere

Governo - Soros : “Sono preoccupato da vicinanza Lega-M5s alla Russia. Bisogna sapere se Salvini è a Busta paga di Putin” : George Soros è “molto preoccupato” della vicinanza dell’esecutivo Cinquestelle-Lega alla Russia. Un argomento, secondo il finanziere ungherese, “su cui si trova d’accordo il nuovo Governo: hanno detto che sono a favore della cancellazione delle sanzioni contro la Russia”. E Soros, ospite del Festival dell’Economia di Trento, chiama direttamente in causa il leader di uno dei due partiti di Governo: “C’è ...

Prestiti in un’ora online e senza Busta paga : come ottenerli? : A seguire elencheremo alcune simulazioni di Prestiti immediati con concessioni in un’ora senza busta paga dei quali potrete approfittare direttamente inviando la vostra richiesta online e senza necessariamente essere in possesso della busta paga. Anche se si tratta comunque di un prestito semplice, bisogna in ogni caso soddisfare alcuni fondamentali requisiti, come il non avere ipoteche sulla propria casa, o il non essere iscritto all’interno ...

Cna Marche per Busta paga pesante : ANSA, - ANCONA, 29 MAG - Grande soddisfazione della Cna Marche per la proroga dei pagamenti Irpef per i cittadini residenti nella aree colpite dal sisma. Si tratta - informa una nota - di un grosso ...

Lavorare senza stipendio : dipendenti Aias aspettano Busta paga da 10 mesi : E' peggio essere disoccupati o Lavorare senza percepire il salario? Negli ultimi tempi, questa domanda se la sono posta molti lavoratori italiani, e se l'è posta anche Mario Puddu, che in un articolo pubblicato sul sito 'castedduonline.it' ha voluto rammentare che i dipendenti della Aias di Cagliari non vengono pagati da 10 mesi. In sostanza, gli operai stanno lavorando gratis. Puddu ricorda che la disoccupazione è una grave piaga ma rappresenta ...