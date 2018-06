Boxe – Al Teatro Principe la sfida tra Valeria Imbrogno e Judith Hachbold

sportfair

: RT @vco24news: La boxe va a teatro col memorial Del Grosso. Zucco debutta da pro nella sua Verbania - planetpaul65 : RT @vco24news: La boxe va a teatro col memorial Del Grosso. Zucco debutta da pro nella sua Verbania - vco24news : La boxe va a teatro col memorial Del Grosso. Zucco debutta da pro nella sua Verbania - vcoazzurratv : La grande Boxe al teatro Maggiore e in diretta su VCO Azzurra TV -

(Di mercoledì 20 giugno 2018)sfideràalper la cintura per la pace WBC Torna la grandealdi Milano: venerdi 6 luglio l’ex campionessa d’Europa dei pesi minimosca(8 vittorie consecutive, 1 prima del limite) combatterà controper la cintura per la pace del World Boxing Council nella categoria dei pesi mosca e sulla distanza delle 10 riprese. Organizza l’evento l’Opi 82 in collaborazione con l’ Opi Gym. “La riunione era prevista per giovedì 28 giugno – spiega l’organizzatore Alessandro Cherchi – ma abbiamo dovuto spostarla.ha 4 vittorie e 4 sconfitte, ma ha combattuto ben otto volte in soli due anni e lo ha fatto in tutta Europa e negli Stati Uniti perdendo una sola volta prima del limite. E’ un’avversaria tosta edovrà dare il massimo per batterla. Questo match vale da solo il ...